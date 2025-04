Las razones por las que Pablo Milad suspendió la charla que daría en una universidad en Curicó

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, Había sido invitado para realizar una charla sobre liderazgo estratégico en la Universidad Católica del Maule (UCM) en el marco de la inauguración del año académico de la carrera Contador Público y Auditor de la casa de estudios.

Sin embargo, la convocatoria para que los estudiantes asistieran al diálogo terminó causando la molestia de los universitarios, quienes reaccionaron con diversas críticas puestas principalmente en las redes sociales.

Uno de los temas comunes que se mencionaban era el hecho de que Milad apareciera haciendo charlas de liderazgo y administración en medio de las críticas que han surgido por su gestión como presidente de la ANFP.

Ante esto, la UCM decidió suspender la charla, tal como lo explicó el director de la carrera, José Salas. “La invitación a Pablo Milad fue desde hace varios meses, mucho antes que se produjera lo que se produjo en Santiago, con la muerte de los dos muchachos de Colo Colo, y este gran revuelo que generó”, comenzó señalando en diálogo con radio Cooperativa.

“Queríamos que él le hablara a nuestros muchachos de cómo gestionar en tiempos de crisis, en tiempos de convulsión, porque nosotros en la universidad normalmente enseñamos cómo gestionar, pero no cómo hacerlo cuando las cosas no se dan bien”, continuó Salas.

Sin embargo, el académico reconoció que la recepción por parte de los estudiantes fue adversa. “Se transformó en algo muy negativo, en comparar una gestión administrativa con los resultados deportivos y de seguridad, que nunca fue nuestra pretensión”, lamentó.

Finalmente, desde la entidad manifestaron que Milad comprendió la situación. “Pablo entendió la situación coyuntural que se da, y haya aceptado no dar la charla ahora. Nosotros lo agradecemos mucho, porque entendió que no era por un asunto puntual, sino porque no están los tiempos”, cerró José Salas.