Las sorpresas que prepara Gustavo Álvarez en la U para enfrentar a Palestino en la Copa Chile

Este lunes se sumará a un nuevo integrante de la Fase Nacional de la Copa Chile. Universidad de Chile y Palestino se enfrentan en la final de vuelta de la Zona Centro Norte, aunque los azules aseguraron una importante diferencia en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez gustaron y golearon a los árabes por 0-5, lo que les abre la posibilidad de manejar el partido, mientras que el conjunto a cargo de Lucas Bovaglio deberá pelear con todo para emparejar la llave y buscar algo más.

Aprovechando la ventaja con la que llegan, el técnico de la U aprovechará de realizar algunas rotaciones, pensando en evitar un desgaste innecesario de cara a la recta final del Torneo Nacional, considerando que son los líderes del campeonato y están sosteniendo una apretada lucha con Colo Colo, quien es su exclusivo escolta.

De esta manera, Álvarez plantea algunos cambios de jugadores en relación al último encuentro, pero manteniendo el esquema que ya le dio resultados, con algunas presencias que llaman la atención.

Matías Sepúlveda asoma como uno de los titulares de cara a este segundo encuentro, aunque no lo hará en su posición natural. El DT de los laicos intentará darle un descanso a Marcelo Morales, por lo que el Tucu será el encargado de ocupar la posición de lateral izquierdo.

Además, en esta oportunidad se espera el retorno de Marcelo Díaz junto a Charles Aránguiz en la zona media de la cancha.

El regreso de Pons

Otro futbolista que podrá sumar minutos en este encuentro es Luciano Pons. El delantero había quedado al margen de la última convocatoria por problemas físicos, tal como lo evidenció en su momento Álvarez.

“(Luciano) Pons no está disponible. Tuvo una lesión leve cuando empezó la semana, el día domingo, y para este partido ya no está disponible”, explicaba antes del duelo de ida de la Copa Chile.

Así, se le abre otra chance al atacante para recuperar terreno en la pelea por la titularidad.

Álvarez no se da por ganador

A pesar de la clara ventaja conseguida en el primer duelo, Gustavo Álvarez pidió tranquilidad de cara a la revancha. “Todavía quedan 90 minutos, no hay nada definido, nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes, no solamente de superar al rival sino de seguir creciendo nosotros como equipo”, comentó el DT tras el partido en diálogo con TNT Sports.

De hecho, el estratega no vio todo positivo en el duelo ante los árabes. “Creo que se pudieron haber disminuido las situaciones de gol en contra a partir de controlar más el juego y no de dividir el trámite. Después hay gran mérito de los arqueros y del equipo en el hecho de no recibir goles”, expresó.

Claro que, a pesar de estos puntos pendientes, valoró que “producto del trabajo siempre hay un crecimiento individual y colectivo. Ya llevamos nueve meses de trabajo, así que es muy saludable los rendimientos que estamos teniendo hoy”.

Ahora deberán enfrentar a Palestino en el duelo de vuelta y luego, otra vez, se medirán ante los árabes, pero por el Campeonato Nacional. Una situación extraña que no le quita el sueño al DT. “Son independientes los partidos uno del otro. De hecho, nosotros habíamos preparado un partido que cuando vimos la planilla no era el sistema que venía jugando el rival. Me parece que Palestino es el primer partido que juega con el sistema de hoy, hay que adaptarse y encontrar la forma de que el rival no nos contrarreste, así que analizaremos lo que hizo bien y lo que no se hizo bien hoy y plantearemos el partido del lunes de la mejor forma”, explicó.

El partido entre Universidad de Chile y Palestino está programado para este lunes 9 de septiembre desde las 19.00 horas en el estadio Santa Laura.