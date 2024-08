Leandro Fernández infla el pecho tras el triunfo de la U: “Voy a morir intentando, eso es lo que me trajo hasta acá”

Universidad de Chile se mantiene firme y no afloja el tranco ganador. Los azules vencieron 2-0 a Unión Española y se afianzan en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El conjunto laico es el único líder del certamen, con 46 puntos, sacándole ventaja a sus perseguidores y obligándoles a ganar.

Luego del partido, el técnico Gustavo Álvarez valoró lo realizado por su escuadra. “Me parece que en el primer tiempo fuimos dominadores”, comenzó señalando. “No prohibimos jugar a un muy buen equipo. Me parece que este es de los equipos que mejor juega y tiene la propuesta más abierta de la liga”, continuó.

Eso sí, también habló sobre los errores. “En el segundo tiempo, al inicio, lo sufrimos. Después lo volvimos a nivelar. Llegó el gol y después me parece que fue un trámite parejo, donde ya dejamos de sufrir como al comienzo del segundo tiempo.

“Siempre dije que un equipo es un proceso de construcción permanente y de eso se trata. Ir de menos a más permanentemente y hasta la última fecha seguir creciendo. (...) Confío muchísimo en el plantel”, sentenció.

El descargo de Fernández

Leandro Fernández, en tanto, fue una de las figuras del encuentro. El argentino selló el triunfo al anotar la segunda anotación de la U con un golazo de media distancia. “Fue un partido duro contra un gran rival. Ellos juegan muy bien, creo que lo venían demostrando en el Campeonato Nacional”.

“Tuve la primera ahí, me quedó muy encima del cuerpo, no pude definir bien. Fuimos pacientes, fuimos trabajando el partido, sabíamos que era un partido largo, difícil. Por suerte pudimos abrir marcador y se abrieron un poco más los espacios”, indicó.

El delantero también realizó una autocrítica por fallar alguna ocasión, pero aseguró que nunca dejará de probar. “Voy a morir intentando, eso es lo que me trajo hasta acá. A veces puede salir, no puede salir, pero lo que siempre voy a hacer es intentar. Hoy salió, se dio, tardó un poco más, pero contento por el gol”, señaló.

Finalmente, destacó lo realizado tanto por el equipo como individualmente por sus compañeros. “Estamos bien, estamos pasando un gran momento. Creo que los compañeros que le toca entrar, lo hacen bien. De eso se trata, tienen que estar todos preparados, porque en algún momento siempre toca”, indicó.