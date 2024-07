Léon Marchand hace historia y le arrebata un récord olímpico a Michael Phelps

Léon Marchand hizo historia en su país. Jugó de local en el agua. Se dio cuenta cuando sacó la cabeza, tras ser el primero, y los miles de aficionados presentes en el Centro Acuático de La Defense Arena lo ovacionaban. Se transforma en uno de los primeros franceses en ser héroes en París 2024. No es para menos. El joven de 22 años se calzó la medalla de oro y rompió un récord olímpico. En la final de los 400 metros medley logró superar la marca Michael Phelps. El histórico deportista tenía un tiempo de 4:03.84 y este domingo el francés consiguió bajar la marca a 4:02.95.

Fueron 17 mil las almas presentes en el momento, que esperaron y luego celebraron coreando La Marsellesa, el himno de la nación gala. Se trata del primer metal dorado en la disciplina para Francia en los últimos 12 años. El joven atleta corta una mala racha. Y lo hizo en su casa. Le siguió el japonés Matsushita (4:08.62), que se llevó la plata, tercero y bronce fue el estadounidense Carson Foster, quien culminó segundos más tarde (4:08.66).

Marchand fue uno de los protagonistas del domingo. Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Marchand lleva a Francia a lo más alto en los Juegos Olímpicos de París. Lo hace luego de años de trabajo. Si bien esta es su primera medalla olímpica, el nadador había participado a sus 19 años en la edición de Tokio 2020, donde fue sexto. En más de una oportunidad, quien hasta ayer era una promesa y hoy una realidad, ha contado que su amor por la natación es algo heredado. Tanto su madre como su padre compitieron.

Su relación con Phelps

Al tratarse de una estrella en la disciplina, el histórico Michael Phelps conoció a uno de sus sucesores en el mundo y ambos han estrechado su vínculo en los últimos años. “Nos vimos en Fukuoka, en el Campeonato del Mundo. Acababa de terminar los 400 metros en las preliminares, antes de la final. Michael estaba en las gradas y me llamó. Era la primera vez que lo conocía y me dijo: ‘Ve a por ello esta noche’. Estaba emocionado. Me sentí muy bien después de las preliminares. Había conocido a una leyenda y estaba listo para irme”, relató al medio Esquire.

Marchand hizo historia en París. Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

El estadounidense no escatima en elogios al francés. “Cuando tienes un entorno de entrenamiento como el de Léon, y como el que yo tuve, tienes a algunos de los mejores nadadores del mundo en todos los estilos. Léon es el poseedor del récord mundial en los 400 metros combinados, pero entrena contra los tres o cinco mejores del mundo en estilo libre, espalda, braza y mariposa. Todos quieren ganar una medalla de oro. Así que puedes competir literalmente contra los mejores todos los días. Y en ese punto, cuanto más lo haces, más confianza ganas. Cuando te lanzas desde los bloques, piensas: ‘Voy a destrozar a ese tipo’”, señaló al citado sitio.

Sobre el parecido entre ambos, el galo ha apuntado que: “Ambos somos muy dedicados, muy trabajadores. Nos esforzamos para poder tener las oportunidades. Lo veo basado en lo que él hace en los entrenamientos. Yo quería esa oportunidad y quería aprovecharla tanto como pudiera. Y veo eso en Léon. Lo ves llevando la técnica bajo el agua a un nivel diferente. Ian Thorpe fue quien la inventó, luego Ryan Lochte y yo la llevamos a otro nivel. Ahora, Léon realmente la está llevando otra vez a un nuevo nivel”.

“Definitivamente tenemos similitudes. Ambos trabajamos muy duro. Nos encanta empujar los límites del deporte y somos bastante buenos actuando bajo presión. Por eso podemos participar en muchos eventos diferentes”, complemento Marchand.