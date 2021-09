Leonel Sánchez sueña con que la galería del Nacional lleve su nombre: “Lo merezco”

Leonel Sánchez, uno de los máximos ídolos de Universidad de Chile se permite seguir soñando. El exdelantero de 85 años y parte del plantel de Chile en el Mundial de 1962 se muestra “encantado” con la idea de que una zona del Estadio Nacional lleve su nombre.

“Estaría encantado de que el sector donde se ubica la gente de la U lleve mi nombre. Ahí, cuando la gente vaya al estadio y vea el letrero galería o tribuna Leonel Sánchez, entonces los hinchas de la U van a querer estar ahí. Creo que lo merezco por la obra que hice”, indicó en diálogo con TNT Sports.

Sánchez, quien se integró a las series formativas de los azules a los 11 años llegó a ser parte de uno de los grupos más reconocidos de los universitarios, el llamado Ballet Azul, alcanzando seis campeonatos nacionales en las 10 temporadas que estuvo.

Por lo mismo, y tras ser consultado si le gustaría que un estadio propio de la U lleve su nombre, Sánchez no dudó. “Eso ya me lo dijeron una vez hace mucho tiempo. Me prometieron eso. Ahora hay que esperar que la U tenga estadio, así como el Santa Laura o el de la Católica. Quizás no tan grande como en Nacional. Tener un estadio con mi nombre me gustaría”.