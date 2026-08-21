Liga de Quito de Gustavo Álvarez y Fernando Cornejo se mete entre los ocho mejores de la Copa Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Ecuador se mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo. El equipo que hoy dirige Gustavo Álvarez se impuso en los penales a Mirassol de Brasil tras un apretado empate sin goles logrado en la mitad del mundo.

Incluso a una altitud de más de 2.800 metros, los locales tuvieron muchas dificultades para contrarrestar la velocidad del Leao. Fueron los brasileños quienes estuvieron más cerca estuvo de abrir el marcador en la primera mitad, aprovechando principalmente los errores del rival en su afán de construir ataques.

Los ecuatorianos amenazaron al inicio del primer minuto con un disparo lejano de Sebastián González que Walter despejó. Después, a los 24minutos, Gonzalo Valle le dio un pase a Shaylon, quien probó suerte desde fuera del área y estuvo a punto de adelantar a los brasileños.

La mejor oportunidad de la escuadra que hoy dirige el extécnico de la U llegó con un disparo cruzado de José Cuero, que Corozo no pudo desviar dentro del área pequeña. Mientras tanto, la visita volvió a amenazar en el tiempo de descuento, aprovechando otro error en la jugada de ataque del rival, pero Fernandinho falló por poco el tiro.

Infartante

En el complementario, la presión del Mirassol se hizo más insistente, con dos buenas ocasiones de Fernandinho en los dos primeros minutos. LDU respondió con Estrada, que falló un disparo desde dentro del área, pero el Leao siguió presionando y estuvo a punto de abrir el marcador con André Luís, que no pudo alcanzar un centro desde la derecha, cerca del cuarto de hora.

Las acciones se sucedieron. Denilson obligó a Valle a intervenir, Neto Moura estuvo a punto de marcar y André Luís, una vez más, no pudo alcanzar el centro, manteniendo el marcador en 0-0. El delantero luego desperdició otra oportunidad, recibiendo el balón dentro del área con el portero fuera de posición.

En el tiempo de descuento, Daniel Borges adivinó la dirección del disparo, pero el portero ecuatoriano se mostró atento y realizó la parada. Los de Álvarez estuvieron cerca de la victoria, cuando Estrada aprovechó un error de Willian Machado, recibió el balón frente a Walter y lanzó un potente disparo, pero el balón se fue desviado.

Con el global empatado 1-1, la clasificación se definió en los penales. En ese expediente, la escuadra quiteña fue mucho más eficiente tras imponerse por 5-4, con el mediocampista chileno Fernando Cornejo encargado de cerrar el resultado y medirse a Palmeiras en la próxima fase.