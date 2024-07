Lionel Messi reaparece tras la lesión y el bicampeonato de América: “Logramos el objetivo y Fide nos deja, pero con otra Copa”

Lionel Messi vivió una mezcla de emociones en la final de la Copa América. Primero, sufrió por una terrible lesión. No obstante, después festejó enérgicamente la obtención del título tras el triunfo sobre Colombia.

El capitán de la Albiceleste debió ser reemplazado por una impactante lesión en su tobillo derecho. Obligado a salir, en el banco de suplentes, el astro se vio notoriamente afectado. Lloró desconsoladamente en lo que pudo ser su último duelo en el certamen continental. Sin embargo, todo cambió cuando la escuadra transandina comenzó a encaminar la victoria.

Después de todo el ajetreo propio del cierre del partido, la coronación y el festejo, Messi rompió el silencio. El zurdo utilizó sus redes sociales para agradecer y calmar a sus seguidores, además de entregar una profunda reflexión. “Se terminó la Copa América y lo primero que quiero es agradecer a todos por los mensajes y saludos” comenzó señalando a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram.

Continuó para referirse a su lesión: “Estoy bien, gracias a Dios, y ojalá pueda estar pronto en la cancha de nuevo disfrutando de lo que más me gusta hacer”, añadió en la red social.

En el posteo también valoró lo conseguido y no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Ángel Di María, su socio dentro y fuera de la cancha, que jugó su último cotejo con la Albiceleste. “Estoy feliz, mucho, sobre todo porque logramos el objetivo que teníamos y Fide nos deja pero con otra Copa más. Los más grandes, como él, Ota o yo, lo vivimos con especial emoción, con otros compañeros que ya llevan varios torneos y suman su experiencia también, y con una camada de jóvenes que lo dan todo en cada pelota. Somos un equipo y también una familia, un grupo espectacular”, indicó.

“Gracias a todos los que nos estuvieron apoyando, esta Selección tiene mucho presente y mucho futuro también. ¡Vamos Argentina carajoooo!”, sentenció.

Palabras de Scaloni

Las consecuencias de la lesión estuvieron ahí. En la transmisión se pudo apreciar el estado en el que quedó el tobillo de Messi, desatando la preocupación. Fue el mismo Lionel Scaloni que entregó detalles del momento. “Tenía el tobillo a la miseria. No podía más y él, como no quiere dejar al equipo, siguió jugando”, inició el técnico.

También habló sobre la importancia del zurdo para su escuadra: “Es la realidad, lo que él transmite a sus compañeros y le trasmite a todos. Así que ese es Leo. Para nosotros, re contra bienvenido, yo prefiero un jugador así y no que en la primera de cambio sale. Él siente que abandona al equipo y otro hubiera salido pero al momento. Él siguió jugando”, complementó.

“Por eso siempre cuando la gente piensa que no quiere salir es porque es egoísta y no quiere salir, pero es porque no quiere abandonar al equipo, es la realidad. Él se siente identifico con ellos, siente que el equipo confía mucho en ellos y que cuando sale el equipo se resiente, es la realidad. Y no quiere salir y yo estoy encantado de la vida”, finalizó Scaloni.