Lisandro Borges, director del WPT en Latinoamérica: “A nivel amateur, el pádel se ha comido al tenis”

El pádel es, sin dudas, el deporte que más ha crecido en Chile en los últimos años. El mundo toma nota. Ahora, el World Padel Tour aterrizará en Santiago con un contrato de un año, pero que podría expandirse para nuevas ediciones si los jugadores extienden su vínculo con el circuito más importante del mundo en la última década.

De todo eso conversa Lisandro Borges con La Tercera. Semanas antes de que explotara su polémica con la pareja número uno del mundo, a cuyos integrantes acusó de fingir lesiones para no estar en la fecha de La Rioja, el director del World Padel Tour en Latinoamérica da su visión de una disciplina que crece y crece.

¿Cómo están las expectativas con el Chile Padel Open?

En Chile y en todo Sudamérica vamos a contar con los mejores jugadores del mundo. No solo en hombres, sino que también en mujeres, porque será la primera gira con presencia femenina. Además, hay mucho interés. El primer día se vendieron 2.500 abonos semanales, récord absoluto de World Pádel Tour. Argentina tenía el récord con 1.050 abonos, pero en tres meses. Acá ya solo quedan 1.000 entradas por día.

¿Cómo se logró formar este vínculo?

En 2019 comenzamos las conversaciones con World Padel Tour para que me dieran Chile, Paraguay y Argentina y tener la gira sudamericana. Me llevó tres años convencerlos de que el pádel en la región estaba creciendo muchísimo. El año pasado se montaron más de 1.000 canchas tanto en Chile como en Paraguay. Fue un proceso super largo, de tres años, de demostrarles que no nos íbamos a equivocar con la decisión.

Justo en el año en donde tienen que renovar el contrato de exclusividad con los jugadores...

El contrato con el torneo de Chile es para este año y después tenemos una cláusula de renovación automática en función de que World Padel renueve con los jugadores. Acá lo que queremos es construir marca a largo plazo, porque es lo que necesita cualquier torneo, pero, en definitiva, lo que genera es aportar un granito de arena en el desarrollo y la difusión del pádel.

¿Las sensaciones son positivas de cara a una renovación?

World Padel Tour tiene el derecho de tanteo, con lo cual si alguien le ofrece a los jugadores un monto, nosotros podemos igualarlo y quedarnos con el circuito. La realidad es que no se sabe. La gente de Premier Padel está en conversaciones con World Padel Tour y a fin de año veremos cómo sigue el tema. Mientras tanto, cada uno de nosotros seguirá aportando lo mejor que pueda y nosotros haremos el mejor torneo de pádel en la historia de Chile, con la mayor afluencia de público, con presencia femenina y con una gira que también va a ser histórica, porque antes no había gira latinoamericana, era solo Argentina.

Usted menciona a Premier Padel. ¿Ellos y su gran poder económico son el principal rival en esa batalla?

Nosotros defendemos la marca de lo que creemos que es el circuito por excelencia. Después, sabes que está Premier, que hay un circuito de menor nivel como puede ser el APT. Eso no nos cambia en lo más mínimo. Lo que sí entendemos es que no puede haber dos ATP, dos Fórmula 1 o dos NBA. Acá lo que tiene que haber es un solo circuito, que debe ser sí o sí privado, en donde las federaciones no tienen que tener absolutamente nada que ver con eso. Yo creo que va a terminar en un sistema muy similar al ATP, con una cantidad de organizadores que tendrán tantas pruebas por año y nucleadas por un circuito. Nosotros ya comunicamos que estamos en conversaciones con Premier.

Mucha gente opina que el pádel viene a reemplazar al tenis, que es mucho más amigable para las nuevas generaciones.

Creo que el tenis a nivel amateur está en extinción. El año pasado en Chile se hicieron 1.000 pistas de pádel. Este año se van a colocar 1.300. De tenis te garantizo que no se deben haber fabricado ni 20 a menos que hayan sido en la casa de alguien, de manera particular. Lo mismo ocurre en Paraguay y Argentina, entonces a nivel amateur, el pádel se ha comido al tenis por lo fácil, inclusivo y dinámico que es, pero por sobre todo lo fácil que es comenzar a jugarlo. Tú para jugar al tenis tienes que tomar clases un año y así y todo te va a costar. En el pádel tú agarras hoy a cuatro personas que en su vida tomaron una paleta o una raqueta y al primer día entran a una cancha como si estuviesen paleteando en la playa. Se divierten, la pasan bien y eso es impagable. Acá las rivalidades no existen, el tenis es un deporte maravilloso con mucha historia y el pádel para llegar a ser lo que es el tenis le faltan muchísimos años, pero a nivel amateur por lo que te acabo de decir ya lo ha superado en prácticamente todos los países del mundo, salvo en Estados Unidos.

En el caso de Chile, ¿cuándo podremos ver resultados de esta expansión a nivel jugadores profesionales?

Eso depende mucho del trabajo que hagan las federaciones en cada país. En el caso de Chile, ustedes tienen un problema muy grande con el señor que preside la federación chilena, de apellido Parolín (Fabián), donde el señor está hace 20 años como presidente. Entonces, si un presidente está hace 20 años cuando en democracia uno puede estar cuatro más cuatro presidiendo una asociación, un país o lo que sea, es muy difícil. Hay que hacer un trabajo muy bueno de lo formativo y para eso están las federaciones. Por eso hay que poner mucho foco y trabajar con responsabilidad para que esto ocurra y en cinco o 10 años no haya solo dos jugadores, sino que seis. No puede ser que en el circuito el 90% sean argentinos o españoles. Si se trabaja con responsabilidad con las federaciones, en cuatro o cinco años ya vas a empezar a tener jugadores locales en el circuito.