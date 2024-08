“Lo pillaron cuatro veces”: el día en que Marcelo Ríos disparó contra la ATP por tapar los dopajes de Andre Agassi

El terremoto que provocó el anuncio de la Agencia de Integridad del Tenis sobre los dos dopajes que tuvo Jannik Sinner en marzo pasado levantó muchísima polémica entre sus mismos colegas, debido al tratamiento que se dio a la situación del italiano, quien finalmente resultó absuelto de su responsabilidad y pudo continuar jugando sin ningún problema e, incluso, meses después, se convirtió en número uno del mundo.

La situación recuerda a lo acontecido con Nicolás Jarry, quien tuvo que purgar 11 meses y perder todos los puntos del ranking por la presencia accidental de sustancias prohibidas. Sin embargo, su castigo se basó en su negligencia en consumir un suplemento vitamínico contaminado proveniente de un laboratorio brasileño que ya estaba en la lista negra de las autoridades del tenis.

En esa misma época, Marcelo Ríos concedió una entrevista a El Deportivo, en la que recordó cómo la ATP se comportó en estas situaciones en el pasado y puso como ejemplo a Petr Korda, quien lo derrotó en la final del Abierto de Australia de 1998, y a Andre Agassi.

“Te pasan una hoja que no se entiende ni raja lo que dice. La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Recuerdo una vez en China en que estaba con la nariz tapada y me iba a comprar algo para destapar sin saber lo que tenía. Es super difícil. Después la agarraron con los argentinos, después con la coca. Se pusieron demasiado drásticos”, declaraba el zurdo en febrero de 2020.

“Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un grand slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un grand slam”, agregó.

Los dardos del Chino

Con respecto al Kid de Las Vegas, la opinión del zurdo fue aún más drástica. “Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos”, recordó en aquel diálogo.

El ex número uno del mundo también contó cómo se cuidaba en su época de jugador. “Nunca en mi época de tenista. Copete, sí, pero marihuana u otra droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en hueás. De cuidarme, no me cuidaba en el sentido de que me saliera algo en el doping. A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera”, manifestó.