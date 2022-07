Los Cóndores caen combatiendo ante Estados Unidos y siguen vivos para la vuelta

Chile no pudo en la ida. Bajo una intensa lluvia en la capital, Los Cóndores salieron a buscar el primer partido del repechaje frente a un combativo Estados Unidos. Y eran los nacionales quienes tenían la misión de asegurar la llave ante los norteamericanos en encuentro que abría la serie. Sin embargo, el combinado nacional no pudo en el primer partido del repechaje para el Mundial de Francia y perdió por 21-22 frente a su similar norteameriacano.

En cuanto al ambiente, a pesar de la lluvia, este estaba prendido en el Estadio Santa Laura. Con un marco de público en torno a los 5000 asistentes, los hinchas alentaron de gran forma a Los Cóndores, entonando el himno hasta el final y gritando en todo momento. Incluso, la transmisión pudo captar la presencia de un bombo, que marcaba el ritmo del aliento. Todo eso, contrastado por los coloridos paraguas que trataban de hacer frente a la lluvia.

En la previa, Los Cóndores quisieron ponerse a prueba ante Escocia, que es toda una institución de la disciplina, con jugadores tan fuertes que podrían armar cuatro seleccionados si lo desearán. Y eso los nacionales lo sintieron, pues Chile aún es un equipo en formación. De hecho, fue la primera vez que se enfrentaron con una selección de la estirpe y categoría de los del Cardo. Y la diferencia fue grande ante los europeos: 45-5.

En cuanto al pleito ante USA, Chile comenzó duro. Se notaba la presión por parte de ambas escuadras, en una cancha que desde un principio sufrió los embates de la brega y del clima. El césped del Santa Laura no estaba en las mejores condiciones para recibir al cotejo.

Un partido difícil, puesto que los norteamericanos tuvieron tres penales antes de los cuatro minutos iniciales. Recién comenzado el cotejo, la visita quería hacerse sentir. Algo que sufrió Chile, pues USA convirtió para quedar 7 a 0 antes de los seis minutos. La ansiedad de Los Cóndores se hacía notar y no se notaban cómodos en el malogrado pasto de Independencia.

Chile empezó a mejorar desde los 10 minutos. Ahí, Los Cóndores encontraron el primer penal a favor en territorio rival. Una chanche que no pudo aprovechar Videla, que le quedó corto el tiro.

Pero Estados Unidos estaba firme. Entre los charcos de Santa Laura, los norteamericanos se sentían cómodos, apretando a los chilenos y siendo más inteligente a la hora de tomar decisiones. Por momentos, el cotejo se tornaba muy errático por el estado de la cancha, y cada vez que los jugadores iban al piso, el agua y el barro saltaban.

En ese caótico momento, Chile encontró un respiro a través de un penal, que Santiago Videla pudo concretar y así los chilenos descontaron para poner las cosas 3-7 en torno al minuto 17. Cinco minutos más tarde, el mismo Videla colocaba el 6-7, confirmando que Los Cóndores habían entrado en calor y en partido. De ahí en más, el encuentro entró en un ida y vuelta sin que el marcador se ampliara bajo la intensa lluvia de Santiago. Así, los nacionales cerraron la primera mitad el marcador negativo.

En el segundo lapso, las cosas no empezaron bien para Chile. Una desinteligencia en Los Cóndores provocó que los norteamericanos generaran un try y así la visita amplió a 6-12 puntos. Pero Chile no se quedó ahí. A los 54 minutos Rodrigo Fernández corrió más que todos y, en un momento en el que los nacionales lo necesitaban, logró un try que puso el marcador 11-12. Una corrida espectacular para meter a los locales otra vez en partido.

Luego, Los Cóndores empezaron a dominar más. Un penal convertido por Videla puso por primera vez, en el minuto 57, a los nacionales arriba en el marcador, con 14-12.

Hasta ahí, todo bien, salvo porque la luz hizo abandono del recinto en Independencia cuando corría el 62′, dejando en oscuridad plena la cancha y las graderías. Algo que por segundos no pareció importarle al juez del encuentro, Nic Berry, quien siguió el partido segundos después de que se cortara la electricidad. Tras el apagón, los equipos se fueron a los vestuarios y, pasado 10 minutos, retornaron a la cancha.

Superado el corte, el partido siguió tenso. MacGinty pudo anotar un tiro y dejar las cosas 14-15 a favor de USA. Encuentro complejo en una cancha que a esa altura estaba en muy mal estado. Luego, otro try de Estados Unidos puso cuesta arriba el partido en el minuto 73 para los nacionales, que estaban abajo 14-22. Y, casi al final, cerrando el partido, Videla colocaba la serie más apretada, con 19-22.

Finalmente, otro punto final dejó las cosas muy igualadas por 20-21. Puntos fundamentales para seguir soñando con la posibilidad de ir a Francia. Y sin tiempo para más, el partido terminó.

Ahora, Los Cóndores tendrá que viajar a Denver, Colorado, para enfrentar el partido de vuelta de este repechaje. El duelo está pactado para el 16 de julio. El equipo que logre una mayor diferencia de puntos entre ambos cotejos, se hará con el pase para Francia.

Ficha del partido

Chile 21: J. Carrasco, A. Bohme, M. Dittus, S. Pedrero, J. Eissmann, C. Saavedra, M. Sigren, R. Martínez, L. Carvallo, R. Fernández, J. Larenas, M. Garafulic, F. Velarde, N. Garafulic y S. Videla. DT: P. Lemoine.

Estados Unidos 22: D. Ainu´ru, J. Taufete, P. Mullen, G. Peterson, N. Civetta, B. Bonasso, H. Germichuys, C. Dolan, R. De Haas, AJ. MacGinty, M. Iosefo, B. Campbell, T. Lopeti, C. Dyer y M. Brache. DT: G. Gold.

Puntos: 0-5, 3′, Dyer; 0-7, 5′, MacGinty; 3-7, 17′, Videla; 6-7, 22′, Videla; 6-12, 44′Taufete; 11-12, 52′, Fernández; 14-12, 57′, Videla; 14-15, 66′, MacGinty; 14-20, 74′, Lopeti; 14-22, 73′, MacGinty; 19-22, 80′, Videla; 21-22, 81′, Videla.

Árbitro: Nic Berry

Estadio: Santa Laura.