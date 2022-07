Bélgica no tiene contemplación y golea a Las Diablas en los octavos de final del Mundial de Hockey

Chile no pudo seguir avanzando de fase. En Ámsterdam, en el Wagener Hockey Stadium, Las Diablas salieron en búsqueda de la gloria. Una que han ido labrando desde que lograron clasificarse por primera vez a un Mundial. Sin embargo, se toparon con un muy duro escollo: Bélgica. La selección europea impuso su categoría de principio a fin y logró presionar en los momentos precisos para doblegar la defensa chilena, que después del primer gol no encontró la solidez habitual que venía mostrando y exhibiendo durante el Mundial.

En ese sentido, las belgas sacaron a relucir su experiencia y su mejor hockey y terminaron goleando al combinado nacional por 5-0, en un duelo en el que las chilenas sufrieron mucho, especialmente en el primer cuarto. Ahí, las europeas sentenciaron el partido con un 3-0 a favor. Fueron 15 minutos para el olvido de Chile, que vieron cómo sus chances de clasificar se veían diluidas en el primer cuarto de hora.

Sentenciada la suerte de Las Diablas en esta fase, las chilenas deberán seguir luchando en el Mundial hoy. Y su mejor chance de hacerlo será a partir de las 9.30, cuando enfrenten a la selección de China. Si logran vencer a las orientales, tendrán que jugar otro partido para determinar si pueden optar al noveno puesto.

Antes del partido, las escuadras llegaban precedidas de un buen desempeño en fase de grupos. Chile, por ejemplo, en un grupo A sumamente complejo, logró clasificar a octavos de final tras terminar en el tercer puesto con 3 puntos, luego de vencer a las irlandesas por la cuenta mínima en un partido vibrante que significó el primer triunfo en un Mundial de Hockey Césped para Chile. Algo histórico para Las Diablas.

A pesar de haber comenzado y cerrado con derrotas el grupo, igualmente había sido una buena fase de grupo. En el 4-1 ante Alemania, Chile se había mostrado bien, y la jerarquía de las germanas pudo con la férrea defensa nacional. Mismo caso con Países Bajos, selección bicampeona a la que le costó vencer a Chile, en un resultado que finalmente fue por 3-1.

Así, el grupo de Chile quedó comandado primero por las neerlandesas con 9 unidades, luego Alemania con 6, Las Diablas con 3 e Irlanda con 0. En tanto, las rivales de ayer llegaban precedidas de una buena fase de grupos, en las que clasificaron en la segunda posición del grupo D, detrás de una imparable Australia (9), y por delante de Sudáfrica (1) y Japón (1).

Bélgica impuso sus términos

En cuanto al partido, el conjunto nacional empezó bien, defendiendo con criterio recién comenzado el cotejo. Incluso, antes de los 5 minutos, contó con una gran oportunidad de abrir la cuenta. Sin embargo, no pudo hacer el gol. Luego de esa falla, la tarde neerlandesa se volvería compleja para Las Diablas.

De hecho, tras cartón, las europeas encontraron el primer córner corto de la jornada, que transformaron en gol en el 6′, luego de un impecable tiro de Vanden Borre, que hizo estéril la volada de Claudia Schüler. 1-0 y Chile debía remar contra la corriente, en un primer cuarto muy complejo.

Luego del gol, las europeas siguieron presionando a Las Diablas, que no podían ejercer su juego de forma cómoda. Incluso, las belgas contaron con cuatro córners cortos, que no pudieron transformar en gol. En ese momento, la presión e intensidad de las europeas era asfixiante, y las chilenas no le podían hacer frente al sólido juego de las belgas.

En ese contexto adverso, y cuando quedaban dos minutos para el final vino lo peor. Primero, Justine Rasir convirtió el 2-0 tras conectar una gran jugada por el costado derecho de la defensa nacional en el minuto 14. Luego, un fatal córner corto, a segundos del cierre, provocó el tercer gol belga a través de la goleadora Vanden Borre en el 15′.

En el segundo cuarto, las cosas no cambiaron para la selección nacional. En la misma tónica, Bélgica siguió su paso arrollador y, en el noveno córner corto de las europeas, pudo anotar en el 20′ a través de Charlotte Englebert.

Un 4-0 duro para Las Diablas, que poco podían hacer ante el dominio apabullante de su rival. Así, sin más novedades, cerraron la primera mitad del cotejo en Ámsterdam.

Chile no estaba en su día. Bélgica, sí. Tanto así que, de entrada, en el tercer cuarto, las europeas convirtieron el quinto gol por medio de Englebert. Dominio absoluto en el que poco y nada podían hacer Las Diablas. De ahí en más, poco pasó hasta que llegaron los últimos 15 minutos.

En el cuarto final, Chile contó con opciones para descontar y se le vio más activo ante unas belgas que ya se sabía ganadoras, y que solo estaban pensando ya en los cuartos de final. Sin embargo, el cansancio de Las Diablas no les permitió ejecutar de buena forma una seguidilla de córners corto, y malograron las oportunidades que tuvieron de descontar. Sin mayores chances, finalmente las dirigidas por Sergio Vigil no pudieron anotar y el marcador no se movió más en Ámsterdam.

Ahora, las chilenas deberán enfrentar mañana a China a las 9.30 horas, buscando encontrar la novena ubicación y así quedar mejor posicionadas una vez finalice el torneo.

Ficha del partido

Bélgica 5: E. Sotgiu; S. Vanden Borre, L. Hillewaert, H Brasseur, E. Puvrez; J. Vandermieren, M. Struijk, B. Nelen, C. Englebert, A. Serstevens y A. Ballenghiens. DT: R. Ehren.

Chile 0: C. Schuler; F. Flores, C. Caram, F. Villagrán, D. Ananias; D. Rojas, A. Solano, S. Filipek; F. Tala, M. Urroz y M. Maldonado. DT: S. Vigil.

Goles: 1-0, 15′, Vanden Borre; 2-0, 14′, Rasir; 3-0, 15′, Vanden Borre; 4-0, 20′, Englebert; 5-0, 30′, Englebert.

Árbitra: Hess Lurah

Estadio: Wagener Hockey Stadium, Ámsterdam