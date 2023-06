Los Cóndores caen contra Uruguay en un duelo clave del Preolímpico Sudamericano de Rugby 7

Este sábado se desarrolló en Uruguay el primer clasificatorio regional a los Juegos Olímpicos de París 2024 del Rugby 7. Debido a que Argentina aseguró su cupo tras haberse quedado con el segundo lugar del Circuito Mundial, encendió nuevas esperanzas en el equipo chileno.

Uruguay, que estuvo muy cerca de mantener su lugar como equipo central para la Serie 2024, juega en casa y, por lo tanto, es el equipo a vencer. Y justamente la selección charrúa fue el último rival de los Cóndores de la jornada que comenzó con los triunfos chilenos de 31-0 contra Paraguay y 36-5 sobre Brasil.

Los primeros minutos fueron bastante peleados y destacó la defensa de ambas selecciones. Eso se notó en el marcador, pues este se movió recién en el sexto minuto con el try de Baltazar Amaya. Así, tras la conversión de Guillermo Lijstenstein, el primer tiempo terminó 7-0 a favor de los locales.

El marcador se amplió en el segundo minuto del complemento. Bautista Bazo encontró el espacio necesario para volver a anotar y, con una nueva conversión de Lijstenstein los uruguayos pasaron al frente por 14-0.

Alfonso Escobar logró descontar a tres minutos del final, aunque Marcelo Torrealba no pudo aumentar tras fallar el tiro entre los postes. Luego, a 30 segundos del final, Uruguay perdió la pelota y sufrió las consecuencias. Cristobal Game marcó un nuevo try y tras la conversión el duelo se apretó a 14-12. Los Cóndores intentaron ir a buscar un nuevo ensayo, pero no había más tiempo para la remontada.

La programación de la escuadra nacional masculina seguirá este domingo con sus dos últimos enfrentamientos contra Perú y Colombia.

Competencia femenina

En el caso de las damas, estas vieron más complicado su avance al partido definitorio por el único cupo a la cita olímpica. Las chilenas arrancaron con todo en el primer duelo de la competición derrotando de forma ajustada a la selección de Uruguay por 14-12.

Luego, en el segundo partido contra Perú las chilenas confirmaron la buena actuación imponiéndose a Perú por 17-12. Claro que el primer día no lo pudieron terminar de forma invicta. En el camino apareció el conjunto de Argentina que mostró su poderío en la categoría de principio a fin.

La Albiceleste dominó con todo y les propinó a las Cóndores una goleada de 52-0. Para este domingo, las chilenas debe completar sus últimos tres partidos para definir su posición en la tabla. Sus rivales serán Paraguay, Colombia y otra vez contra las guaraníes.

¿Quiénes clasifican a París 2024?

Cabe recordar que este campeonato que se desarrolla en Uruguay entrega un cupo tanto para ambos géneros. En el caso de los varones, tras finalizar la fase de grupos, se ordenarán por la posición en la clasificación general para determinar los últimos choques.

Una vez concluida la primera fase se medirán el quinto contra el sexto, el cuarto contra el tercero y el primero contra el segundo.

De esta forma el que gane el partido por el tercer lugar obtendrá un boleto al Torneo Final de Clasificación Olímpica, lo mismo que el segundo lugar. El campeón del torneo ganará su boleto directo a París 2024.

En el caso de las damas, el cupo directo quedará en mano de la selección que termine más arriba en la tabla. A su vez, segundo y tercero obtendrán el pase para el Torneo Final de Clasificación Olímpica.