Los Cóndores ya miran a Inglaterra: “Es un desafío gigante; será la primera vez que juguemos con un equipo del Tier 1″

Lille recibirá este sábado a miles de chilenos en sus calles. Será una masa de seguidores que coparán las gradas del Estadio Pierre-Mauroy para ver lo que será el primer partido de los Cóndores ante una selección Tier 1. ¿El rival? Nada menos que Inglaterra. ¿La instancia? El tercer duelo de los nacionales en el Mundial de rugby.

Por eso las emociones están a tope en Perros-Guirec. Los chilenos tienen claro la importancia y significado de un duelo que ya preparan desde el norte de Francia. “Inglaterra representa un desafío gigante. Será la primera vez que juguemos con un equipo del Tier 1. Será importante hacer un buen papel, dar lo mejor de nosotros y poder medirnos de manera real con una verdadera potencia de rugby”, expuso Iñaki Ayarza.

La referencia que hace en torno a “Tier″, apunta a las categorías de selecciones que hay dentro del rugby. Las naciones de mayor nivel y logros internacionales están dentro de la categoría 1, mientras que otras emergentes como Chile aparecen en el 2. En el actual calendario de World Rugby las ventanas internacionales solo se disputan entre países del mismo “tier”, provocando que el Mundial sea la única instancia en donde ambos grupos puedan enfrentarse.

El fullback de los Cóndores también reveló una conversación que tuvo Martín Sigren, capitán de la selección, con sus compañeros. “Nos habló sobre darse cuenta de donde estamos, de todo lo que hemos peleado por estar acá. Que no nos acostumbremos a tener tanta gente mirando el entrenamiento, que hoy fueron unos mil, o en el estadio que fueron unos 40 mil. No es normal, son situaciones únicas que hay que vivir de la mejor manera y luchar para mantenerlas con el deseo de repetirlas en cuatro años”, comentó el 15.

El comentario en torno al entrenamiento tiene relación con la actividad que realizaron los nacionales en el Estadio Yves Le Jannou, búnker del conjunto chileno durante Francia 2023. Tal como estipula World Rugby, los rugbistas tuvieron una practica a puertas abiertas, donde incluso fueron invitados los gendarmes de Perros-Guirec, con quienes hicieron un scrum en medio de la jornada.

“Tenemos que mejorar la disciplina”

Otro de los jugadores que tomó la palabra este martes fue Francisco Urroz, también fullback del conjunto dirigido por Pablo Lemoine. “Esperemos sea mi oportunidad. No pude estar en los dos primeros partidos por lo que poder jugar sería un gran sueño”, adelante sobre sus opciones de poder debutar en Francia 2023.

“Es un sueño estar acá y jugar contra Inglaterra, uno de los equipos con más historia de rugby, uno de los fundadores. Es una motivación y un tremendo rival para jugar. Vamos a ir a jugarles. Ha venido mucha gente de Chile y nos apoyado así que felices de tener este desafío el sábado”, fue otra de las reflexiones del jugador de Selknam.

Tres chilenos intentando tacklear a Nigel Ah Wong. (AP Photo/Christophe Ena)

Finalmente, Urroz expuso sus sensaciones de cara al partido ante la Rosa. “Ser competitivos y mejorar las cosas que hemos visto de partidos anteriores que no hemos aprovechado. La disciplina ha jugado un rol importante y tenemos que mejorarla. Si logramos todo esto, va a ser un buen partido”, agregó.

Matías Dittus entre los mejores

El pilar chileno, Matías Dittus, recibió un gran reconocimiento este martes, cuando fue elegido en el equipo ideal del World Rugby Fantasy, juego oficial de esta Copa del Mundo y que busca anticipar los rendimientos individuales de los jugadores que están en Francia 2023.

Dittus quedó como el pilar que más puntos sumó en la segunda semana de competencia, siendo acompañado por el autraliano Angus Bell. El chileno sumó 33 puntos y el oceánico 30 en un sistema que entrega premios por minutos jugados, tries anotados, line out ganados, defensores vencidos, tackles hecho, etc. En total son más de 35 variantes las que pueden influir en el puntaje conseguido.

En el puesto de Hooker aparece Sama Malolo, mientras que la segunda línea está compuesta por Nicolás Martins y Tadhg Beirne. Ya en la tercera están Courtney Lawes, Caelan Dories y Dalton Papali’i.

De medioscrum está el neozelandés Cameron Roigard y de apertura aparece su compatriota Damian McKenzie. Los wings de la semana (Caleb Clarke y Leicester Fainga’anuku), además de uno de los centros(David Havili), también son All Blacks, transformando a los tres veces campeones en el país que más jugadores entregó.