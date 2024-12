Los millones que espera recibir Huracán por el pase de Rodrigo Echeverría ante la insistencia de River Plate

En agosto del año pasado, el chileno Rodrigo Echeverría daba el paso más importante en su carrera deportiva tras sellar su fichaje en Huracán de Buenos Aires.

Un refuerzo que no pasó inadvertido en el cuadro porteño, que soló en esos meses finales lo ocupó en 15 ocasiones, confianza a la que respondió con un gol y dos asistencias.

Actuaciones que, inmediatamente, abrieron la puerta de salida para que el chileno llegara a un destino más grande. El paso del técnico del Globo en ese entonces, el transandino Diego Martínez, a Boca Juniors puso en alerta a su club.

Rodrigo Echeverría en la Selección. (Foto: Photosport)

Sin embargo, la traumática partida del DT al elenco xeneize motivó fuertes reacciones de la dirigencia del club de Parque de los Patricios. Incluso, cerró la puerta a un posible fichaje del volante chileno en La Bombonera.

“Está bien, que vaya donde quiera. Es real. Llama Boca y se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Son las reglas del juego. Acá no hay nada acordado, acá en Huracán estamos esperando que Martínez se presente, renuncie o se pague lo que se tiene que pagar… ¿Qué tiene que hacer? Pagar lo que le pide Huracán y mandar la renuncia”, dijo el entonces presidente del cuadro quemero, David Garzón, quien agregó que “el chileno no se va a Boca”.

Severas palabras que echaban por el suelo un salto cualitativo para el futbolista formado en Universidad de Chile. Pese a ello, en el próximo mercado las noticias pueden ser más halagüeñas.

Traspaso millonario

La regularidad del mediocampista no se vio cuestionada en este 2024. En ese escenario, en julio pasado, Huracán se apuró en concretar la compra del 80% que le restaba para completar la totalidad de los derechos económicos del volante.

La institución porteña hizo cuentas y se decidió a pagar el medio millón de dólares que se establecieron por contrato para afianzar a una de sus figuras en el plantel y evitar una posible fuga.

Lo cierto es que Racing de Avellaneda, reciente campeón de la Copa Sudamericana, ya había levantado el teléfono para preguntar por el seleccionado chileno nacido en San Ramón.

A pesar de ello, en la Academia no cuentan con los recursos financieros para sacar a Echeverría del cuadro del Globo. Algunos medios partidarios especulan cifras cercanas a los 6 millones para que el club lo deje partir.

Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Según se enteró El Deportivo, el futbolista tiene una cláusula de salida de 3,5 millones de dólares por el pase, libre de comisiones e impuestos, para las finanzas de Huracán.

Una cifra alta, incluso, para la realidad del fútbol argentino. En ese sentido, la posibilidad de que el chileno se marche a River Plate genera más certezas en su entorno. Un jugador pedido por el técnico Marcelo Gallardo, con experiencia en el balompié transandino y con opciones de llegar a una institución que puede solventar esa inversión.