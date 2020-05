Lucho Torrente, DT de Everton: “Johnny ha dicho que Sampaoli y yo trabajamos parecido”

Javier Torrente (50) lleva al dedillo la cuenta de los días de paralización obligada por el coronavirus. Su club que presentó al primer futbolista de Chile contagiado de coronavirus. “Se le aisló, se le mantuvo junto a su esposa en un departamento, no tuvo grandes molestias y mejoró. Ya le dio negativo el test rápido y está a la espera del definitivo, que dirá si ya negativizó el virus. Está en perfecto estado de salud, pero respetando esa cuarentena”, explica en el diván de En Cuarentena, de El Deportivo de La Tercera.

¿Tener un futbolista contagiado implica adoptar precauciones adicionales?

No, el que tuvo problemas de contagio lo tuvo en Santiago. Había salido a hacer ciertas actividades en sus vacaciones que, evidentemente, lo llevaron a este problema. Otros futbolistas también estuvieron en Santiago, pero mantuvieron el debido aislamiento y no tuvieron problemas. Y todos los que estaban acá en Viña, tampoco.

¿Se verá un fútbol más lento a la vuelta?

Probablemente se vea un fútbol más lento. Y si se aprueba esto de los cinco cambios, con más posibilidades de refrescar. Me parece positivo que haya más cambios, se convoquen 23 jugadores y se pueda rotar. Y que el esfuerzo se reparta entre varios. Veremos un fútbol más raro, me parece.

¿Cómo es dirigir a Johnny Herrera, un tipo especial?

No. Johnny se incorporó bien. Lo considero un líder positivo. Fue bien aceptado en el grupo, se le reconoce esa jerarquía. Ganó todo. Estamos hablando de un jugador ganador, con personalidad, y la ilusión de seguir dando muchas cosas pese a sus años.

¿Ya no le pesa la salida de la U?

La de la U es una camiseta con la que ganó todo. Siempre la va a tener en su memoria. Independientemente de eso, no ha hecho referencias. A lo mejor, si no hubiese tenido buena relación con sus compañeros o el preparador de arqueros, extrañaría más los buenos momentos de la U.

¿Tiene que volver a la U en algún momento?

Tiene un firme anclaje con esa camiseta. Pero no puedo hacer futurismo. Puede tener la propuesta, y ya decidirá. Yo prefiero quedarme con el privilegio de dirigirlo ahora.

¿Qué tiene usted de Bielsa?

Estuve 10 años a su lado y agradecido. Después, tengo mis diferencias, a pesar de haber aplicado muchas cosas que aprendí con él. Pero no porque no comparta lo que hace, sino porque Bielsa es Bielsa y yo soy yo. Imitarlo me quitaría autenticidad ante el plantel. El jugador reconoce al impostor. Johnny ha dicho que Sampaoli y yo trabajamos parecido, en gestionar los grupos. Tengo, también, un gran aprecio por Jorge. En 2006 estuvimos haciendo trabajos juntos. Me han dicho que tenemos similitudes, pero no es que yo intente imitarlo o él a mí. Ni los dos a Bielsa.

¿Se ocupa el bielsismo como pasaporte?

Yo aprendí diez años a su lado. Tengo cosas parecidas y otras no tanto. Por ahí hay muchos que usan a Bielsa como pasaporte y no lo conocen de cerca, no han trabajado con él. Sí es una forma a seguir. Sampaoli es uno de los que más se parece a Bielsa y no fue discípulo de él. Otra cosa es decirse bielsista y jugar a otra cosa. Quien más ha abrazado la idea ha sido Sampaoli.