Luciano Aued: “El fútbol sin gente es triste, no me gusta; ojalá pueda volver el público”

Luciano Aued (33) repite una y otra vez que la llave ante Vélez Sarsfield no está definida. El volante de Universidad Católica confía en las virtudes de su equipo, pero no se relaja. “Sacamos un buen resultado, que lo valoramos, pero la serie no está cerrada. Tenemos otra final para poder lograr la clasificación a semifinales”, señala, en entrevista con La Tercera.

¿Saldrán a buscar o jugarán con el resultado?

Siempre salimos a ganar. Tenemos una idea de juego clara, una línea que mantenemos hace años y que hemos afianzado con Ariel. Puede salir bien o no tanto, pero siempre tratamos de respetar una misma línea. Es lo que nos trajo hasta acá, así que no vamos a cambiar en nada.

De local sufrieron ante Sol de América y River (URU), ¿qué lecciones sacaron?

Son rivales de jerarquía que marcan diferencias si no estás bien. Lo hemos visto y hemos tratado de corregirlo. Hemos hecho mucho hincapié en los errores que tuvimos. En la ida con Vélez se vio mucho de lo que queremos hacer como equipo, de lo que somos siempre.

Muchas veces dijo que les faltaba madurez para hacer una buena copa internacional, ¿maduraron?

Lo vengo diciendo hace rato y tengo convicción en lo que digo. Indefectiblemente, cuando uno va repitiendo y jugando las copas año tras año, y se va codeando con ese nivel internacional, va a estar mucho más cerca de lograr los objetivos, de ser más competitivo y de jugarle de igual a igual a esos equipos, más allá de que con algunos hay diferencias lógicas de jerarquía y presupuesto. Si la UC se acostumbra, como lo viene haciendo, a jugar año tras año las competencias internacionales, va a estar mucho más cerca de lo que todos queremos que es ir avanzando en las instancias. No nos conformamos con esto, queremos ir por más. Cuando llegué acá, todo el 2018 no tuvimos copas y esos son baches que no nos podemos permitir. Vamos por ese camino y creo que estamos entendiendo un montón de aspectos en esa faceta para achicar el margen de error.

¿La UC tiene para ganar la Sudamericana?

Cualquiera de los ocho equipos que quedamos dirá lo mismo, que la ilusión la tiene. Una de nuestras virtudes estos años ha sido no confiarnos, no pensar en el más allá; tener objetivos, pero ir partido a partido. Solo pensamos en el martes, en hacer un buen encuentro y avanzar. No me gusta proyectarme mucho más allá del partido siguiente.

¿Lo más difícil de Vélez?

Tiene jugadores de una dinámica importante, de muy buen manejo de mitad de cancha para adelante, con jugadores muy rápidos, de gran habilidad y desequilibrantes. Esos detalles los tenemos en cuenta. Fue un partido difícil. Cuando sacamos una ventaja importante, Vélez se volcó mucho en ataque. En San Carlos también será un partido intenso.

¿Vélez también tiene que cuidarse de la UC?

Sin duda. Confiamos en nuestro potencial, en los jugadores que tenemos, que pueden generar el mismo desequilibrio que los de Vélez. Por suerte, en este tiempo hemos convertido mucho. Todos nuestros rivales saben que Católica llega y hace goles. Es un aliciente muy lindo para nosotros, en el cual nos apoyamos. Intentamos darle un sistema de juego que sustente todas esas llegadas que tenemos, para que sean con más claridad.

Al respecto, ¿qué le ha parecido el rendimiento de Zampedri, quien no podrá estar ante Vélez?

Fernando es un goleador. En los equipos donde ha estado siempre ha hecho goles y ha sido un problema para los rivales. Nos vino muy bien. Siempre está ahí, en el lugar indicado. Se genera situaciones y el equipo le brinda esas oportunidades. Estamos muy contentos con él. Creo que se sintió cómodo de entrada con el equipo. Eso es algo que lo venimos marcando año tras año, que más allá de los jugadores que se van tenemos una línea, y el que llega se acomoda rápido.

La buena campaña internacional le permite al club obtener recursos en un año difícil, ¿se sienten con esa responsabilidad?

Lo sabemos y lo entendemos. Por eso, cuando empieza cada torneo, lo principal es darle muchísima importancia al torneo local, que da la posibilidad de entrar a copas internacionales. Eso conlleva que entre plata importante que le viene muy bien al club, más allá de que nosotros jugamos por la gloria y por querer ganar los torneos. Eso nos pone contentos. Es recíproco, porque el club se comporta de buena manera con nosotros, sobre todo, en momentos difíciles. Por ejemplo, con esta pandemia, que ha golpeado a todo el mundo, sobre todo en lo económico. El club nos ha respondido de buena manera y nosotros también tratamos de hacer lo mismo dentro de la cancha. Es un ida y vuelta muy bueno.

¿Pueden rendir en dos frentes con tantos partidos y en tan poco tiempo? No tienen un plantel extenso…

Siempre he marcado que tenemos un buen plantel, no sé si tan largo, pero sí que con buenos recambios. Es una situación atípica, por todo lo que ha pasado, con todos estos partidos que tenemos por delante, jugando tan seguido. Son cosas a las que nos hemos tenido que adaptar. Lo venimos haciendo bien. Hemos sufrido algunos contratiempos con lesiones y con algunos jugadores que se han ido, pero hemos hecho un gran trabajo a nivel individual en ese tiempo. Lo hemos hecho a consciencia, siendo muy profesionales. El resultado está a la vista. Hoy estamos bien, estamos en unos cuartos de final, primeros en el torneo, pero vienen muchísimos partidos por delante y todo puede pasar. Ya casi ni sabemos en la fecha que estamos, sino que buscamos recuperarnos y estar listos. No hay mucho para disfrutarlo.

En ese sentido, ¿vino bien la suspensión de partidos?

Nosotros no pedimos postergar. Desde el club no salió eso. Sí lo ha hecho la ANFP, basándose en el reglamento y lo aceptamos. En ningún momento hemos pedido suspender partidos, pero hay un reglamento que hay que respetar. Si nos fijamos, muchas veces hemos jugado con 72 horas o un poco menos, en el partido con Gremio, por ejemplo. De hecho, tengo entendido que el club le pidió a Conmebol cambiar la fecha del partido que pasó con Vélez, para tratar de no atrasarse en el torneo. El club siempre se ha comportado bien.

Se lo pregunto por el desgaste. En noviembre jugaron un partido cada 3,75 días…

Sí, pero imagínate que de ahora en adelante todos los partidos que no juguemos los tenemos que recuperar, o sea, no se intenta sacar ventaja. En este caso, la decisión la tomó la ANFP y nada más.

Jugarán dos clásicos seguidos, ¿un problema?

Hay que adaptarse a esta nueva modalidad. Está estipulado así. No hay nada más lindo que jugar esos clásicos. Lamentablemente, el condimento y el color lo pone la gente en este caso no lo vamos a tener, pero sabemos que son partidos de una magnitud muy grande.

¿Extraña al público?

Se extraña mucho. El vacío es muy grande y se ve un fútbol triste sin la gente. Lo entendemos por la situación que se vive. Es lo mejor para cuidar al público y para cuidarnos entre todos. Si vamos a lo estrictamente deportivo y profesional, es un fútbol que no me gusta. No es lo mismo. No es a lo que estamos acostumbrados y se siente muchísimo. Ojalá que en el corto plazo se puedan crear protocolos y una forma, sin poner en riesgo a nadie, para que de a poquito la gente pueda volver al estadio a disfrutar y así nosotros también poder sentir ese calor que nos hace tan bien y que tanto nos motiva.

¿La Sudamericana o el tricampeonato?

No privilegio nada. Puedo hablar con certeza de que en todo el plantel no privilegiamos absolutamente nada. Queremos seguir con vida en los dos torneos. Tenemos esa ilusión de hacer las cosas bien, de seguir por el mismo camino que venimos. No está en nuestra cabeza optar por una cosa o por la otra.

En el Torneo Nacional son líderes con dos partidos menos, ¿eso da tranquilidad?

Le damos mucha importancia al torneo, por lo que estamos pendientes de lo que sucede y de los rivales con los que estamos compitiendo en los primeros puestos: La Calera, Unión Española y varios que vienen por ahí. Lógicamente, vemos lo que hacen, pero después nos enfocamos en lo nuestro. Logramos sacar tres puntos hasta antes de la suspensión. Es una pequeña ventaja, pero no mucho más. Es una linda competencia, es lindo que los equipos estén ahí, que estemos parejos y que, entre todos, nos hagamos mejores.

¿Renovará en la UC?

Tenemos un diálogo muy fluido, una gran relación. Siempre hemos sido transparentes y claros. Le he dicho al club que cuando no quiera contar más conmigo, no hay ningún problema en que venga y me lo diga. Y el club me ha manifestado lo mismo; si en algún momento no me siento cómodo o quiero buscar otros horizontes, las puertas están abiertas para charlar. En este caso, los dos estamos contentos. Ha sido recíproco. Me he entregado al máximo desde que llegué y el club me ha dado todas las herramientas. No creo que haya problemas para continuar.

¿Es un error no haber reemplazado a Pinares y Kuscevic?

Sobre el hecho de reforzarnos no puedo opinar. Es algo que ve el club con el cuerpo técnico. Desde mi lado, me alegra que Kuscevic y Pinares se hayan ido a dos grandes equipos. Eso habla muy bien de ellos y de lo que hizo este grupo para ayudarlos a rendir de buena manera. Me pone contento, porque es un salto en sus carreras. Son buenos jugadores y le va a venir muy bien a la selección chilena. Lógicamente que genera un cambio, sobre todo con César, con quien teníamos un funcionamiento hace casi dos años. Cuando se va, hay que adaptarse nuevamente con otro jugador, que si bien lo puede hacer de buena manera, necesita ese rodaje que ha tenido César para rendir como lo hizo. Tratamos de adaptarnos enseguida, cuesta, pero lo seguimos haciendo de buena manera. Seguimos siendo competitivos.

Usted mencionó a la Selección, que puede quedarse sin técnico. Holan aparece como una opción, ¿qué tan malo sería quedarse sin DT otra vez?

Hablar de supuestos no sería prudente. No me gusta. Son solo supuestos y veremos cómo se resolverá.

Le cambio la pregunta, ¿cuán importante ha sido Holan en la campaña 2020?

Lo principal es que Ariel llegó a un grupo y a un equipo que tiene unas bases sólidas. Eso es algo muy importante para cualquier técnico que llegue. Con respecto a Ariel, lógicamente que es una idea nueva, que nos sedujo, nos gustó. Nos sentimos cómodos, nos propuso ir por más. Y eso es algo que al plantel le gusta. Nos gustan los desafíos. Nos agarró alto atípico como esta pandemia, pero en ese tiempo, a través de Zoom, videos y charlas hemos ido entendiendo todo lo que él quería de nosotros. A nivel local e internacional, lo hemos hecho muy bien.

¿A la UC le hacía falta una campaña internacional así?

No sé si a Católica. Creo que al fútbol chileno le hace falta que los equipos sean más competitivos a nivel internacional. Eso nos vendría bien a todos los que competimos en esta liga. De a poquito se está viendo eso y me pone contento. No solo nosotros, La Calera ha dejado una muy buena imagen a nivel internacional y estuvo a detalles de avanzar; Coquimbo también logró un muy buen resultado. Es algo para destacar. Interiormente, sabemos que vamos por buen camino. Tenemos que seguir por esa línea, porque más temprano que tarde van a llegar los resultados que queremos.