Luciano Aued se cuadra con Holan y asume que el pentacapeonato dejó de ser un objetivo: “Estamos en un proceso de reconstrucción”

La conferencia de prensa que dio Luciano Aued durante la mañana de este martes estuvo enfocada en dos cosas. Primero en el increíble partido que la UC perdió ante Curicó Unido, y segundo en las posteriores declaraciones de Ariel Holan, donde daba a entender que Católica se baja por la pelea del título del Torneo Nacional. Dos situaciones que el mediocampista abordó sin rodeos.

“En nuestro caso no nos sorprendió (lo de Holan) porque nosotros internamente tenemos claro cuales son los objetivos en este segundo semestre. La idea es formar un equipo competitivo. Sabemos que en la primera rueda no logramos serlo, tuvimos mucho errores y eso no costó. Ahora estamos en ese camino, tratando de ser un equipo sólido, confiable”, comentó de forma clara Aued al ser consultado por la respuesta que había dado el DT cruzado tras la derrota en la séptima región.

Pero de todas formas Luciano aclaró que esto no puede provocar que el equipo pierda la mira en los resultados. “También sabemos que Católica siempre debe pelear arriba, estar en los primeros puestos y entrar a copa internacional. También le damos mucha importancia a la Copa Chile que nos da un título y el acceso a una pre copa internacional. Estamos enfocados sobre todo en formar un buen equipo, que la gente se sienta representada y que cada uno pueda mostrar lo mejor. Todavía estamos en ese proceso de reconstrucción”, agregó.

En esa línea también abordó las sensaciones del camarín tras la complicada remontada que sufrieron ante Curicó por la fecha 18 del Torneo Nacional. “Desde el juego hemos mejorado mucho. Encontramos buenas asociaciones, tuvimos en el primer tiempo al menos cinco ocasiones de gol y hasta los 55′ se vio gran parte de lo queremos hacer. Obviamente fue un golpe duro tener un partido así y que se nos haya ido. Sabemos que cometimos errores que los pagamos muy caros. Lo tuvimos que manejar de otra forma en el segundo tiempo”, analizó Aued en la conferencia de prensa.

Respecto a aquella situación también comentó su visión acerca de lo vivido y cómo el equipo debe reaccionar ante el complicado momento que vive. “Hicimos una auto crítica hoy, y cuando terminó el partido. Tener un encuentro tan controlado y que te lo den vuelta te golpea, dependerá de nosotros ver si nos levantamos o dejamos que esto nos destruya un poco como equipo. Pero estoy convencido de que será lo primero. Cada jugador, y sobre todo los más grandes, tendremos una cuota de responsabilidad muy grande de demostrar personalidad para asumir los errores y salir adelante”, confesó.

Finalmente al ser consultado por su situación física y cómo ha estado tras un parón donde se perdió la primera rueda del torneo de forma completa, el argentino se mostró feliz. “De salud estoy muy bien, desde lo físico ningún problema y eso es algo que me pone contento. Volver después de tantos meses implica una carga emociona y física y por suerte no tuve que sufrir demasiado. Si entiendo que estoy en un proceso de ponerme bien en lo futbolístico y con el paso de los partidos imagino que se irá poniendo mejor”, concluyó.