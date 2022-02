Luis Rojas es presentado en el Bologna: “Arturo Vidal es mi referente”

Durante la jornada de este miércoles, el volante nacional y nuevo refuerzo del Bologna, Luis Rojas, fue presentado en el equipo italiano. En un inicio, el joven de 19 años sorprendió hablando en un perfecto italiano habló sobre la nueva oportunidad que tiene en la Serie A, indicó que Arturo Vidal es su referente y tuvo tiempo para destacar a su nuevo compañero Gary Medel y el exjugador del club Erick Pulgar.

El mediocampista se presentó y habló sobre algunos de los atributos que lo caracterizan. “Me gusta ir hacia adelante. Puedo defender, pero siempre me gusta ir al frente con mis compañeros. Me gusta jugar mucho”.

“Mi principal referente, que me gusta mucho como juega, es (Arturo) Vidal. De chico lo he seguido, me gusta su estilo aguerrido, pero también Erick (Pulgar) y la mayoría de los jugadores que están ahí, pero mi referente en la posición y en lo que hace es Vidal”, afirmó en conferencia de prensa.

También tuvo palabras para referirse al defensor del equipo y seleccionado nacional, Gary Medel. Rojas comentó que no ha tenido la oportunidad de hablar con él, pero que también es un referente. “Es una figura que está en la cima, un top, y aquí también me han hablado mucho de cómo es su persona, para mí es una referencia”.

El mediocampista fue consultado por su llegada al cuadro italiano y explicó la importancia que tiene haber vuelto a la Primera División del fútbol italiano. “Para mí es una oportunidad tremenda, no la quiero desaprovechar por nada del mundo, vengo con esa mentalidad, de venir, potenciarme físicamente, mentalmente y aprender cosas que en lo que llevo no he tenido la posibilidad de aprender, como en cosas que puedo hacer para ejercitarme, recuperarme, que aquí en tres o cuatro días me han ayudado mucho en como hacer eso”.

“Yo vengo con la idea de estar acá, potenciarme física y mentalmente, para luego estar preparado, ir allá (selección chilena) y hacer lo mejor que pueda, es una grandísima oportunidad. Lo único que quiero es prepararme para cuando llegue el momento darlo todo y como lo hacen todos los jugadores de Chile, no guardarme nada”, señaló, al ser consultado por una eventual citación a la Roja.

En ese marco, tuvo tiempo para comentar sobre su perspectiva de la victoria de Chile frente a Bolivia. “Fue un partido muy intenso, ya que la cancha era un desastre, pero se vio cómo se la jugaron en Chile, cómo tuvieron todo el apoyo y se la jugaron hasta el último momento”.

“Muy feliz por el resultado que tuvimos en esas circunstancias, fue espectacular, ahora que vienen los próximos partidos deseo lo mejor, que ganemos y clasifiquemos”, apuntó.