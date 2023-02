Mal día para los chilenos: Joaquín Niemann y Mito Pereira quedan sobre el par en el arranque del LIV Golf

El segundo año de vida del LIV arrancó ayer en México y tuvo a los dos chilenos sobre el césped de Mayakoba. Una jornada en donde no pudieron brillar y el Torque GC, equipo de ambos, quedó muy abajo en la tabla de posiciones.

Con las miradas del mundo del golf encima, en uno de los mejores campos de Latinoamérica e incluso con una comitiva nacional de jugadores juniors entre el público, comenzó el LIV 2023. Lo hizo con Joaquín Niemann en el hoyo tres y Mito Pereira en el 15. La primera experiencia conjunta de los mejores golfistas en la historia de Chile en la superliga.

Pero el comienzo no fue de los mejores. Los nacionales no pudieron mostrar su mejor imagen sobre el césped mexicano y no lograron meterse en los puestos altos de la primera jornada.

El oriundo de Talagante, comenzó con el pie izquierdo y en sus primeras ocho banderas solo acumuló dos bogeys. Marcador que logró remontar en el hoyo 11 y 15 donde sumó dos birdies, pero después nuevamente los problemas aparecieron en su tarjeta. Sufrió otro castigo en el 16 y después en el 17 llegó el golpe final con un doble bogey. Lo peor es que en el hoyo 18 los bogeys volvieron a aparecer y Niemann quedó sumergido en la parte baja de la tabla. Al final un birdie camufló la mala racha y el ganador de dos torneos PGA logró cerrar con tres golpes sobre par la primera ronda.

Mito por su parte, no tuvo una jornada muy distinta, pero sí logró quedar más cerca de la exigencia del campo. Partió con dos bogeys en las primeras tres banderas que enfrentó en el día y de ahí fue alternando a lo largo del día entre descuentos y castigos. Eso sí, siempre con una tarjeta sobre el par. Pero el de Pirque fue el segundo mejor jugador del Torque en la primera ronda, ayudando a que la escuadra de los chilenos no quedara como la peor del día.

Es el premio de consuelo en un día muy complejo para la comitiva nacional, quienes no pudieron responder a las expectativas generadas por el debut en la nueva liga.