Gabriel Suazo habla en Toulouse de sus apodos en Chile: “Me decían ‘Suazinho’ o ‘Suazidane’”

Durante este mediodía, una nueva rueda de prensa se desarrolló en las dependencias del Toulouse. Y, el encargado de responder la tanda de preguntas de los medios locales fue nada menos que el lateral chileno, Gabriel Suazo. Para muchos, es una novedad. Esto, dado que es la primera conferencia que brinda el ex Colo Colo desde comenzó a vestir la camiseta violeta. En dicha instancia, el seleccionado hizo la previa del duelo ante el Reims, pero, conversó acerca de sus características como jugador y los ideales que pretende dejar en sus compañeros del plantel.

La primera pregunta tuvo relación a su estado físico, ya que en el último partido terminó con molestias físicas. Pese a esto el defensor expresó tranquilidad y aseguró que no era nada grave. Por ende, este puede ser considerado por Montainer para un importante duelo por Ligue 1.

Bajo lo expuesto, aclaró que en el partido pasado ante Olympique de Marsella lo que sufrió “fue solo un golpe, tuve un poco de dolor durante la noche, pero mejoró día a día. Hoy estoy cien por ciento listo para jugar”, afirmó Suazo.

Más adelante, el ex Cacique fue claro al manifestar los atributos que lo definen como futbolistas y que ha trabajado en cada plantel que forma parte, ya sea nivel selección o club. “Si hay algo que me caracteriza, independiente de mi nivel de juego en un partido, es la actitud. Quiero contagiar a mis compañeros con eso”, indicó el chileno.

También el lateral izquierdo aprovechó los micrófonos para agradecer las palabras de sus seguidores, tanto de la escuadra violeta como desde Chile. “Uno muchas veces se pone a leer los comentarios y la verdad es que te hacen el día. Estoy muy agradecido con el apoyo que he recibido desde Chile. Los comentarios son siempre chilenos, es increíble. El apodo son inventos que hacen en Chile. Me decían Suazinho, Suazidane. Cuando iban niños a los entrenamientos de Colo Colo me decían Suazinho, no Suazo. Eso nace porque los chilenos son fanáticos de hacer memes. Ahí quedé con ese apodo, pero son bromas que hacen los chilenos y a mí me hace mucha gracia”, apuntó el chileno. Luego, se refirió a los apodos que ha recibido en las redes sociales.

Gabriel Suazo no solo ha deslumbrado en lo futbolístico. Esto, porque su personalidad también ha sido protagonista, encajando muy bien en un plantel que lo recibió de gran manera, pese a las disyuntivas de cultura e idiomas que pudiesen existir en el extenso plantel violeta.

Fue el mismo técnico del Toulouse, Philippe Montanier, el que en la conferencia de prensa conjunta con el ex Cacique, argumentó lo que genera en el grupo el formado en los pastos del Monumental. “Gabriel es una persona solar, cuando llega siempre hay buen ambiente. Tiene una sonrisa y risa que contagia, son detalles que inconscientemente influyen en sus compañeros y los ponen en clima propicio para el rendimiento colectivo”, explicó Montainer.

En las últimas semanas y partidos, el seleccionado nacional ha comenzado a establecer una conexión con el club que no es fácil. No sucede a diario que un jugador pase de la Primera División a la Ligue 1 y, mucho menos, que este consiga una adaptación inmediata. Sin duda, el mérito es del chileno.

El Toulouse, que se ubica undécimo en la tabla de posiciones, verá acción por el torneo francés este domingo 26 de febrero a partir de las 11:00 horas, cuando enfrente como forastero al Stade Reims con la tarea de conseguir la victoria y continuar escalando en búsqueda de puestos de copas internacionales.