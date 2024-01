Manuel Pellegrini le responde al capitán del Betis tras revelar la fuerte discusión en el camarín

El Betis atraviesa un duro momento en España y en su andar internacional. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini no conoce la victoria hace seis encuentros, quedó eliminado de la Copa del Rey a manos del modesto Alavés y también tuvo que decir adiós de la UEFA Europa League.

Una compleja situación deportiva que se suma a la fuerte discusión que protagonizó el Ingeniero con el mexicano Andrés Guardado, capitán del equipo de andaluz. En el partido de La Liga ante el Girona, el seleccionado azteca fue sustituido del campo y eso desencadenó su molestia con el chileno. Sin embargo, en la rueda de prensa de este viernes, el ex entrenador del Real Madrid y el Manchester City tuvo palabras en respuesta al altercado.

La discusión con Guardado

Andrés Guardado había comentado los detalles de su relación con Pellegrini en una charla con el programa Libre y Directo de la Cadena SER. “El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos”, señaló en aquel momento el experimentado jugador de 37 años.

“No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa, en tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos, cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”, dijo el mexicano optando por bajarle el perfil a la discusión.

No obstante, los medios españoles le recordaron este viernes la comentada situación al adiestrador y le consultaron sobre cómo había abordado esta pelea en los vestuarios. “Conflicto con jugadores hay todas las semanas, quizás se enteraron tarde porque fue en el partido con Girona (en diciembre) pero no me gusta dar explicaciones”, respondió.

Además, el Ingeniero explicó que no cree que este altercado sea el motivo de la baja en el nivel de sus dirigidos. “No creo que fuera la causa principal de hacer un mal partido ante el Alavés. Ese día no estuvimos física ni mentalmente, nos tocó en la Copa, teníamos ocho lesionados también en ese partido, el problema con Andrés se sucede muchas veces. Es capitán y sabe su rol. No hay ningún problema, perdimos y no hay que darle más vueltas”, agregó.

Por último, el DT también tuvo un momento para referirse a lo que será el duelo de este sábado ante el Granada en el marco de la jornada 20 de La Liga, en lo que aparece como un duelo clave para enmendar el bajo rendimiento del conjunto sevillano.

“Es un partido difícil como todos los de la Liga, el otro equipo viene con complicaciones pero en los 90 minutos cualquiera puede ganarle a cualquiera. Tenemos que estar muy concentrados para que no nos hagan daño, ahora se han reforzado y tenemos que estar creativos para subir el promedio de goles que nos está afectando este año”, concluyó.