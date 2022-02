Manuel Pellegrini: “Nunca estamos en las nubes, siempre con los pies en el suelo”

La derrota del domingo ante Villarreal ya es historia para Manuel Pellegrini. El Betis afronta este miércoles un duelo trascendental ante Rayo Vallecano, en la ida de la semifinal de la Copa del Rey.

“Nunca estamos en las nubes, siempre con los pies en el suelo tratando de ir partido tras partido jugando de una manera, con mejores y peores resultados. Perder ante el Villarreal, un rival de Champions, después de terminar con un pico emocional alto el viernes a las dos de la mañana está dentro de lo probable. Perdimos con un 65% de posesión, donde el equipo hizo muy buen partido defensivamente, nos faltaron movimientos ofensivos para hacer daño ante un equipo que se cerró muy bien atrás, no pudimos marcar. Nos hicieron un gol de córner, era importante quién marcaba primero, y perdimos un partido dentro de la probabilidad”, reconoció el técnico chileno.

Y profundizó en sus palabras, ya que “esto no nos hace sentirnos peores, ni antes nos creíamos los mejores. Perdimos un partido después de una exigencia importante que vamos a seguir teniendo, por algo somos el único club que está en las tres competencias. Ni el ganar nos saca de la realidad de que además estamos peleando con plantillas dobles o triples en costo, ni perder nos va a amargar en ese aspecto, tratamos de mantener un equilibrio”.

Sin embargo, el sueño del título en la Copa está intacto tanto para los hinchas como para el mismo plantel. Así lo reconoció, también, el Ingeniero en rueda de prensa.

“La ilusión se genera por lo que da el equipo en la cancha, no podemos manejar la ilusión de la hinchada o que tenemos todos de seguir avanzando. El fútbol es partido tras partido, no me gusta ponerme antes de que sucedan las cosas. No estamos en las nubes, ni amargados porque nos ganen un partido. En la medida que se va acercando un logro es más importante, pero eso no nos hará dejar de lado ni la Liga ni la Europa League”, explicó el DT.

Consultado sobre si ganar la Copa del Rey o meterse en la próxima Champions, el santiaguino se sinceró para explicar que “no quiero elegir una cosa sobre otra. Cuando un logro está cerca la expectativa es mayor, cuando estamos a dos partidos de jugar una final, de jugar una Supercopa, de poder ganar un título y de llegar a Europa por otra vía más corta por supuesto que es muy importante y nadie lo puede negar. También puede ser que uno pierda una final y se quede sin Europa así que no puede dejar LaLiga de lado”

Asimismo, prosiguió en su respuesta: “No hay predilección por ninguna de las tres competiciones. Vamos a seguir jugando con nuestro estilo. Hasta el momento lo hemos podido hacer así y nos ha llevado por un buen camino. No va a ser un drama si perdemos un partido o nos eliminan de alguna de las otras competencias. Siempre va a ser un mérito ser el único equipo que llegó tan avanzado en las tres”.

¿Favoritos?

Tras el gran rendimiento que ha tenido el cuadro bético, las casas de apuestas y los propios hinchas hispanos lo ponen como el máximo favorito para el título. Una condición que el propio Pellegrini pone de lado.

“Los cuatro equipos de semifinales han hecho los mismos méritos. El Athletic eliminó a Barcelona y Real Madrid, nosotros al Sevilla y la Real Sociedad, el Rayo y el Valencia también superaron a rivales complicados. No creo que haya un favorito ni mucho menos cuando hay ida y vuelta y una final en un partido en el que puede suceder cualquier cosa”, confirmó el entrenador.

Con la misma soltura analizó el hecho de que su figura se ha vuelto el centro de atención para los hinchas andaluces: “No creo que el técnico sea la primera figura, son los jugadores y sus rendimientos individuales. Cuando ese estilo encuentra una recepción interna en el día a día, uno como técnico no puede estar más contento. Si además tenemos una hinchada feliz con el equipo... Yo le agradezco mucho que coree mi nombre, pero los pilares fundamentales son los jugadores. Si el técnico cree que es la primera figura creo que es el camino equivocado.

Sobre los plazos en la recuperación de chileno Bravo, el adiestrador aseguró que “Claudio se está recuperando de la lesión que tuvo con Chile. Espero que en un par de semanas pueda estar en condiciones de volver al plantel, pero es difícil dar un plazo. Los médicos lo evalúan cada día y luego los fisios tienen que hacer la recuperación. Ojalá no sea más que eso”.