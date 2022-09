Manuel Pellegrini recuerda su paso por el Real Madrid: “Me fui con un 70 por ciento del apoyo de la gente”

A un día de enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Manuel Pellegrini conversó con los medios en rueda de prensa y la conversación inevitablemente llegó a los recuerdos de su paso como DT del conjunto merengue. Una etapa de la cual el chileno se queda con lo positivo.

“Han pasado doce años desde que estuve en el Real Madrid, es mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas es una institución de la que guardo mucho cariño, porque independiente de que no pudimos lograr un título, hicimos una campaña extraordinaria hasta ese momento, con 96 puntos”, comenzó relatando el “Ingeniero” a los medios.

Una frase que aborda la gran problemática que tuvo Pellegrini durante el año que dirigió al Real Madrid en la temporada 2009/2010. Por una parte logró armar un equipo con grandes estrellas y tuvo un rendimientro extraordinario en la liga española, pero por otra quedó eliminado tempranamente de la Copa del Rey y de la Champions League. En el torneo local, pese a los casi 96 puntos que consiguió, tampoco pudo gritar campeón, ya que el Barcelona de Guardiola firmó 99 unidades.

“Me fui con un 70 por ciento del apoyo de la gente. A la institución y a los socios les guardo un gran cariño. Y a la ciudad, porque tuve un año muy cómodo”, remató el DT quien este sábado jugará por la cuarta fecha de La Liga en el estadio en donde hizo de local hace 12 años.

Un partido clave para un Betis estelar

El de este sábado es un duelo clave para las aspiraciones del Betis, quien en el arranque liguero ha mostrado la mejor imagen de un proyecto que genera aplausos en España. Hasta ahora han ganado los tres partidos de la competencia, incluso sin poder utilizar a muchos de sus jugadores, incluido Claudio Bravo, por problemas relacionados al Fair Play.

Pero a Madrid llegarán con el arquero nacional. Con las inscripciones de los fichajes y renovados ya confirmadas, el elenco de Sevilla intentará derrotar al actual campeón de Champions League, algo que no se antoja facil, pero que según Pellegrini no le quitará el estilo a su club: “ir al Bernabéu a tratar de ser el mismo Betis de siempre, un equipo que tiene mucha efectividad porque tiene una gran calidad en su salida”, comentó.

Finalmente también dijo cual es el objetivo principal que trabajan de cara al encuentro: “Nuestra intención no es que no nos hagan goles. Si no nos hacen un gol, mejor, porque hay que hacer dos. Pero no estamos preocupados”, concluyó.