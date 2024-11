Manuel Pellegrini se llena de críticas en España por insólita explicación en la derrota del Betis ante Valencia

La dura caída del Betis, esta vez ante el Valencia, que marchaba como colista de LaLiga, volvió a poner en tela de juicio la figura de Manuel Pellegrini en España. El elenco de Andalucía, que llevaba seis encuentros sin conocer la derrota, sucumbió en el estadio Mestalla y concedió cuatro goles por primera vez en esta temporada. Es más, para encontrar la última vez que los verdiblancos permitieron dicha cantidad de tantos en contra, hay que viajar al pasado, particularmente al 21 de enero de 2024, fecha en la que cayeron por 4-2 ante el Barcelona.

En ese sentido, el entrenador chileno abordó la abultada derrota frente al ‘Equipo Che’ y realizó un mea culpa por la magra actuación. “Fuimos un equipo absolutamente distraído. Fue un partido que tuvo dos tiempos claros. Un primer tiempo bastante parejo, donde nosotros tuvimos un par de oportunidades de gol más claras. Tuvimos un cabezazo de Marc Bartra, un remate mano a mano de Abde con el portero de ellos y nos hicieron gol de córner”, comentó al abordar la primera mitad de forma preliminar.

Sin embargo, cuando el DT se disponía a analizar el complemento, emitió unos comentarios que hoy le han significado el repudio de algunos hinchas en territorio ibérico. Para el Ingeniero, la distracción de sus dirigidos en el inicio del segundo tiempo, que derivó en un lapso de seis minutos en el que el Betis recibió tres goles (Hugo Duro a los 50′ y 53′ y Diego López a los 56′), tiene origen en una particular situación. “Hubo un segundo tiempo que tuvimos diez minutos que es difícil de entender y explicar. Había un ambiente enrarecido en el que se paró el partido por dos minutos por gente que se infartaba en las tribunas. Nos sacó del partido y en 10 minutos nos hicieron tres goles y quedó prácticamente sellado”, lanzó.

Los comentarios del adiestrador nacional, utilizando la descompensación de un hincha valenciano como excusa a la pobre presentación defensiva de sus pupilos, lo vuelven a poner bajo cuestionamientos en España. Anteriormente, en el marco de una igualdad en la Conference League, los medios de dicho país lo criticaron por la falta de jerarquía de su equipo en el plano internacional.

“Dio la sensación que su equipo se conformó con el 1-0 y eso terminó pagándolo caro. De eso también tendrá culpa el entrenador. En la previa del partido dijo que priorizaba LaLiga, quizás eso contagie al equipo. Hizo una mala lectura en los cambios. Su Betis sigue siendo un don nadie en Europa. Así lo atestiguan los números”, escribieron en El Desmarque.

Ahora, con este nuevo revés mediático, Manuel Pellegrini sufre con las repercusiones que genera su conducción en la parcialidad bética. Para algunos hinchas, su etapa en el banquillo está peligrando. “Su ciclo se agota, como todo en la vida. Es terco, obstinado y maniático, y no transmite carácter a los del césped, ni tiene capacidad de cambiar o variar o buscar soluciones cuando toca. No es versátil. Todo eso se podría tolerar si hay buenos resultados y no ridículos periódicos, como ayer ante un pobre y lloroso colista....pero no es el caso. Su cima fue el título de Copa del Rey en la Cartuja. Desde ahí ha ido bajando progresivamente”, publica un aficionado en el foro Betis Web.