El llamado de atención de Juan Tagle a Pablo Milad: presidente de la UC emplaza al de la ANFP por cupos a Sudamericana

La coronación de Racing en la Copa Sudamericana 2024, ante Cruzeiro, generó diversas reacciones en todo el continente. No solo se vivió la definición por el título en el estadio la Nueva Olla de Asunción, en Argentina y en Brasil, sino que también en nuestro país. Juan Tagle, presidente de Cruzados, estuvo atento a la final del certamen subcontinental y disfrutó como un espectador neutro. Sin embargo, también saca conclusiones que trae al fútbol local. Al término del compromiso, el abogado publicó un mensaje en su cuenta de X donde realizó un llamado de atención a Pablo Milad.

En la publicación, el dirigente de la UC interpeló directamente al mandamás del ente rector del fútbol chileno y le pidió que realizara las diligencias necesarias para que los equipos chilenos volvieran al ruedo competitivo a nivel internacional. “Linda final de la Copa Sudamericana. Ojalá que el presidente de la ANFP haga las gestiones para una distribución más equitativa de los cupos a copas entre los distintos países para no seguir aumentando las diferencias y además terminar con la aberración del partido único en la primera fase de Sudamericana”, señaló.

Los comentarios del directivo del cuadro de la precordillera se dan en el marco del particular método de clasificación que se utiliza en Chile para acceder a este torneo. Cabe recordar que, en el Campeonato Nacional, los equipos que terminen entre el cuarto y el séptimo puesto clasifican a la Sudamericana. Sin embargo, no entran directo a la fase de grupos del torneo que en 2011 ganara Universidad de Chile, ya que deben enfrentarse entre sí por el cupo en una serie eliminatoria a partido único. Para muchos equipos, esto resta de cuatro a dos los cupos ‘reales’ que tiene el país en el certamen.

En ese sentido, esta forma de clasificación ha jugado en contra de las aspiraciones continentales de Universidad Católica en los últimos dos años. En 2023, por ejemplo, perdieron ante Audax Italiano en esa instancia y no pudieron formar parte del certamen. En esa línea, en el presente año, vivieron la misma suerte frente a Coquimbo Unido, en el Ester Roa de Concepción. Este año nuevamente quedaron al debe en el cierre del certamen de Primera División y debieron conformarse con ir a la Copa Sudamericana. Ahora se enfocan en afrontar una llave clasificatoria donde llegan con la misión de espantar todos los males ligados a las últimas presentaciones internacionales. Al terminar en la quinta casilla del Torneo Nacional, con 46 puntos, la UC espera rival entre Palestino, Unión Española y Everton de Viña del Mar. Dicho compromiso se disputará el 5 o 6 de marzo de 2025.

El trofeo de la Copa Sudamericana.

Una molestia antigua

En 2020, la Conmebol anunció el cambio de formato de la Sudamericana. Fue parte del proceso de modernización que la directiva de Alejandro Domínguez buscó implementar en los diversos torneos del continente. Ahí se determinó que los clubes nacionales debían medirse entre sí para seguir en competencia. Una realidad que dista de lo que sucede en Brasil y Argentina, por ejemplo, que tienen como mínimo a seis participantes en la zona grupal. Desde un comienzo el Consejo de Presidentes de la ANFP miró con recelo la determinación.

Algunos dirigentes apuntaron directamente a Milad, que entonces había asumido recién en el sillón de Quilín, luego de la salida de Sebastián Moreno, por aprobar la idea de la Confederación Sudamericana. Las palabras iban en la línea de algo que se ha reiterado en los años siguientes por parte de los más firmes opositores del curicano, ya que aludían al poco peso que la federación nacional tenía dentro del organismo continental. Durante este año, el mandamás de la ANFP se ha defendido señalando que tiene “presencia” dentro en la Conmebol.

Ahora las palabras de Tagle van en el tono de los más críticos. Pero generan más ruido al venir de un dirigente afín a Milad. Claro que desde el año pasado que el presidente de Cruzados ya ha mostrado cierta distancia con el manejo que ha tenido el exitendente en la cabeza del balompié nacional. “Cuesta un poco aconsejarlo. Le doy mi opinión en muchas cosas, muchas veces no me han hecho caso. El tema de cómo se comunica a la opinión pública las actividades del fútbol es muy deficiente”, decía a El Deportivo. Aunque también hacía una salvedad: “Eso no es solo de Pablo, viene de antes”.

“Hay como una indolencia frente a la opinión pública que me impacta. Se comunica mal, no se explican las decisiones, se improvisa muchas veces en las declaraciones. Eso a Pablo se lo he dicho muchas veces. Yo cuando salgo a hacer una conferencia, me preparo. En el fútbol le pasa a Milad, a otros presidentes, se hacen respuestas en temas delicados (...) Son improvisaciones en respuestas en las que uno tendría que ser muy cuidadoso. Ha hecho cosas importantes, hay mejoras en la profesionalización de la ANFP. Pero hay un tema de mal manejo de la agenda pública”, complementaba Tagle en aquella oportunidad.