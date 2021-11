Marcelino Núñez y su futuro en la UC: “Me gustaría quedarme un año más y después irme a Europa a pelear la Champions”

Marcelino Núñez es una de las máximas figuras de Universidad Católica. Pese a que jugó con la selección chilena ante Ecuador, hace solo dos días, el volante ingresó en el segundo tiempo de la final de la Supercopa 2021 ante Ñublense, que se adjudicaron los cruzados en penales.

“Estoy muy feliz. Esto va para la gente que nos viene a apoyar siempre, para mis compañeros y también para mi familia. Emocionado, porque en lo que va de mi carrera he podido conseguir hartos títulos. Estoy muy feliz”, sostuvo el volante a TNT Sports.

“Los profes se sorprenden, pero yo me recupero muy rápido, en verdad. Estaba al ciento por ciento, pero el profe Cristian Paulucci por precaución me trató de guardar para el segundo tiempo, así que traté de entrar, apoyar a mis compañeros y generar algunos ataques. Tuve la mente fría en el penal, tenía el lado elegido, fue una instancia difícil”, agregó.

Luego, se refirió a su futuro en Universidad Católica, donde termina contrato el próximo año. Al respeto, Marcelino Núñez aseguró que quiere seguir en la precordillera en 2022. “Mi carrera todavía la reflejo acá en Católica. Igual, analizando este año, me pude consolidar. Me gustaría quedarme un año más y después, al año siguiente, buscar otra proyección. Me gustaría ir a pelear la Champions. Ese es mi sueño. Con cualquier equipo de Europa”, confesó el mediocampista de la UC.

Respecto a las posibilidades de la Roja en las Eliminatorias, el volante cruzado es optimista. “Nuestro anhelo es clasificar a Qatar y lo vamos a conseguir, así que vamos pa’ delante”, advirtió.