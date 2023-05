Marcelo Barticciotto sueña con liderar Colo Colo: “Sé que voy a volver; me gustaría ser presidente”

Marcelo Pablo Barticciotto es uno de los grandes ídolos de Colo Colo. Multicampeón como jugador, incluida la Copa Libertadores en su palmarés, y monarca del Campeonato Nacional como entrenador, es una voz autorizada a la hora de hablar del acontecer del Cacique. En más de una ocasión, el argentino ha expresado su deseo de volver al Monumental en algún momento de su vida.

En esta ocasión, el exatacante va más allá y se visualiza liderando el club. “Es complejo. No sé si éste es el momento. Me encantaría trabajar en Colo Colo y dije que en algún momento me gustaría ser presidente también”, señaló en ESPN, canal de televisión donde se desempeña como comentarista deportivo.

El referente del actual campeón del fútbol chileno va más allá y da por hecho que, en algún momento, volverá a cruzarse la institución de Pedrero en su camino. “Yo estoy bien acá (en la TV), estoy bien en la radio también, pero sé que en el algún momento voy a volver. Ahora no sé si este es el momento y tampoco sé si va a funcionar porque es difícil, uno tiene que consensuar, hay diferentes ideas”, profundiza.

Aun así, el ex América de México reconoce que es algo que puede no resultar. “Tampoco sé si va a funcionar, porque es difícil, uno tiene que consensuar, uno tiene diferentes ideas. Quizás una persona sola también necesitaría un par de ideas más, el modelo es complejo porque cada persona piensa diferente”, se sincera.

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo.

Las palabras de Barticciotto nacen a raíz de una propuesta de Aníbal Mosa, quien, al criticar el actuar de Daniel Morón a la hora de conformar el plantel de la presente temporada, dio como idea crear una mesa de trabajo compuesta por Carlos Caszely, Esteban Paredes y Marcelo Barticciotto para analizar los refuerzos que deben llegar a Macul en el segundo semestre.

“El modelo que estamos ocupando en cuanto a las contrataciones, de llegar a última hora, nos está costando caro (...) Tenemos que echar a andar una comisión de fútbol independiente al funcionamiento de los tiempos del presidente. Históricamente la comisión ha tenido un rol importante en la institución, es un estamento que tiene integración con el cuerpo técnico y tenemos que dar la importancia que merece”, disparaba el director de Blanco y Negro.

“Me enteré, antes que lo dijera, que había una idea. Se comentaba que Mosa no quería a Daniel Morón y sé de buena fuente que no lo quería echar, que iba a continuar, pero que lo iba a rodear de exfutbolistas que él consideraba que podían ser un aporte”, indicó Barticciotto.

Siempre activo

El formado en Hurácan está siempre atento al presente del Cacique. Hace algunos días, fue enfático en decir que la situación de Brayan Cortés es algo que perjudica a la institución que él defendió en la década de los 90 y principio de los 2000. “Tiene que asumir que esto de su total responsabilidad y que con lo que hizo, que yo no sé qué es, está perjudicando al equipo. Porque está bien, está de De Paul, que había mucha desconfianza cuando llegó y ahora atajó dos partidos bien”, señalaba.

“Pero si estamos hablando de que Cortés es más, está perjudicando al equipo; a sus compañeros, al técnico y a todos. Yo adoro a Cortés, me encanta como arquero, es un gran chico y lo conozco, pero es su responsabilidad y de nadie más. Más encima, Quinteros no sabe qué decir cuando le preguntan”, concluía Barticciotto. Ahora el iquiqueño deberá volver a la titularidad, luego de la expulsión del ex Everton ante Monagas.