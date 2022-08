Fantasma Figueroa golpea la mesa: “En Chile cualquier técnico que no tenga escuela de Bielsa no es bueno”

Marco Antonio Figueroa vive un momento pleno en Nicaragua, pero siempre con un ojo puesto en Chile. El entrenador nacional se mantiene al tanto de toda la actualidad del medio local y no perdió la oportunidad para lanzar fuertes declaraciones a dirigentes y periodistas.

El “Fantasma” aprovechó una entrevista con el canal televisivo ESPN para abordar el presente del Torneo Nacional y criticar la fascinación ciega que tiene cierta parte del medio con la figura de Marcelo Bielsa.

“A Chile llega cualquier técnico que no tenga escuela de Bielsa y no es bueno. Si le grababas los partidos a Bielsa ya estás dirigiendo, porque está dirigiendo. Si te agachas y te pones en cuclillas ya eres alumno de Bielsa y te va a ir bien. En Chile hay cosas que no se ven, que son la forma de jugar, resultados, planteles”, comenzó relatando el actual técnico de la selección de Nicaragua.

En la conversación que tuvo con el medio, Figueroa también aprovechó de opinar sobre los planteles que tienen algunos equipos de la Primera División: “La U en este momento tiene un plantel joven, pero bien rico en cuanto a talento. La UC y Colo Colo tienen buenos planteles, Audax Italiano y Palestino son buenos planteles. Lo que pasa es que hay momentos en que los jugadores no pasan esa segunda marcha y eso solo es convencimiento y aplicar lo que el técnico debe hablar con los jugadores”, sostuvo.

Aunque uno de los temas que más molestó al estratega fue la poca confianza que se tiene en el país con los entrenadores locales, lanzando una dura crítica los dirigentes del fútbol chileno. “Me duele ese rechazo que tienen hacía el técnico nacional. Hoy todos los colistas tienen entrenadores extranjeros y los que están en la parte alta son nacionales. Entonces me cuesta entender cómo piensa, qué piensa, el periodista nacional o los directivos de los equipos”, lanzó.

En esa línea el ex cruzado puso como ejemplo su carrera en Chile. “Si bien he tenido malos momentos, cuando entrené en la U me fue bastante bien con lo que tuve. Con Católica peleé un torneo que me lo ganó Colo Colo en un estadio que no era el nuestro. A O’Higgins lo salvé dos veces del descenso, estuve a un gol de una Copa Sudamericana. Méritos he hecho bastante como para otras cosas, no solamente para llegar y salvar equipos o que me digan ya cumpliste y te vas. Por eso tomé este desafío, aquí en Nicaragua me han tratado muy bien”, concluyó el estratega de 60 años.