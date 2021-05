Marcogiuseppe, DT de La Calera: “El duelo contra Vélez es importante, pero no es el último”

Después de dos partidos y un solo punto en el Grupo G, Unión La Calera enfrenta un partido clave Vélez Sarsfield, en el Nicolás Chahuán. Así también lo considera el técnico de los cementeros, Luca Marcogiuseppe, quien llenó de elogios a los transandinos.

“Nuestro equipo llega en buen estado de forma. Sabemos que el partido de Copa con Vélez es importante para ambos y conocemos al rival que vamos a enfrentar. A mí entender es el mejor equipo de Argentina. Ya está clasificado y le sacó seis puntos a Boca. Mostró que fue el mejor y por lo mismo será un partido complicado y complejo. Ellos se vienen a jugarse parte de la clasificación”, explicó el DT del club chileno.

Sin embargo, de alguna manera se quejó del apretado calendario que les ha tocad enfrentar, ya que “nosotros, a diferencia de los otros equipos del grupo que han venido rotando, no lo hemos podido hacer. Vélez no alineó a ninguno de sus titulares ante Patronato. Para nosotros la liga es importantísima hoy no podemos descansar en el torneo para competir en la Copa. Gran arte de los que estuvieron el finde lo va a hacer este martes. Es el equipo que viene prácticamente compitiendo estas últimas dos semanas. Excepto por razones puntuales. El único que no está en condiciones es Jeisson Vargas, que sufrió el contagio de una bacteria y seguramente podrá jugar el fin de semana contra Universidad Católica”.

Una de las dudas que maneja el ex adiestrador de Real Pilar es la inclusión de Jorge Valdivia, quien salió lesionado en el partido anterior frente a Antofagasta. Sin embargo, aseguró que “salió con una molestia, pero nada para preocuparse. Estamos trabajando en su recuperación cada día y hora, porque es un jugador importante. Está dentro de la consideración del equipo y bueno estamos a un día para saber cuánto podrá jugar. Queremos contar con él y con todos en el mejor estado de forma”.

Jorge Valdivia, quien salió con problemas frente a Antofagasta, es una de las dudas que mantiene el DT de la Calera, Luca Marcogiuseppe. FOTO: AGENCIAUNO

“No es el último partido”

El DT transandino confirmó que conoce las armas y la disposición del Fortín. Según su opinión, el cuadro de Liniers mereció una mejor suerte en sus presentaciones anteriores por la Copa.

“Vélez es un equipo que venimos observando. Con Flamengo hizo un partido muy bueno en la intensidad y no mereció perder. Es un equipo equilibrado, Mauricio Pellegrino es un gran entrenador, equilibrado ent odas las fase del juego. Intenso para presionar, lo que viene mostrando en el fútbol argentino. Contra LDU cayó 3-1, pero el resultado no refleja el desarrollo del partido. Es un cuadro combativo con fuego ofensivo, con muchos jugadores jóvenes, con gran capacidad técnica. Este club en sus inferiores trabaja bien, por eso tiene tantos chicos del club que son competitivos a pesar de su edad”, destacó Marcogiuseppe.

Pese a las alabanzas, el entrenador calerano aclaró que “el duelo contra Vélez es importante, pero no es el último. Después van a restar tres partidos más, tanto el de Vélez como los próximos serán importantes. Salvo Flamengo que ganó los dos se ve superior, las diferencias entre Vélez, LDU de Quito y Calera; son mínimas”.

Asimismo, se aventuró a analizar como será el partido, ya que “Vélez intentará hacer su juego y Calera lo mismo. Será un encuentro muy disputado por el dominio. Vamos a tratar de tener la consistencia defensiva a través de la primera línea de presión. La responsabilidad defensiva es del equipo y no de una línea en particular. Debemos atacar y defender con los once jugadores. Es difícil competir si no tenemos el esfuerzo de todos. En Copa todo es muy disputado, se define por detalles”.

“Nos jugaremos la vida ante Calera”

El elenco de la V azul viajó ayer a Chile con la premisa de conseguir un triunfo, sí o sí, ante el subcampeón del torneo nacional. Así lo resumió el arquero titular del club, Alexander Domínguez, quien aseguró que no sirve otro resultado.

“Estamos un poco en deuda en la Copa, pero nos vamos a jugar la vida ante Calera. Si conseguimos un buen resultado, nos acomodamos en el grupo. Sólo sirve la victoria porque el empate nos complica. Trabajaremos para traernos los tres puntos”, dijo el meta suplente al sitio oficial del equipo.

La buena noticia es la recuperación de Ricardo Álvarez, quien estuvo fuera por una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó casi un mes sin jugar.

Los posible oncena de Vélez, con el chileno Pablo Galdames entre los fijos, será la siguiente: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De Los Santos, Luis Abram, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Galdames, Santiago Cáseres; Lucas Janson, Thiago Almada y Juan Martín Lucero.