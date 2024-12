Mario Salas anuncia su arribo a Deportes Temuco

La cesantía de Mario Salas duro poco. El Comandante fue despedido por Ñublense en una circunstancia bastante particular: terminó la temporada como finalista en la Copa Chile y llevó a los chillanejos a la Copa Libertadores. Sin embargo, esos antecedentes no bastaron para garantizar su permanencia en los Diablos Rojos

El ex técnico de Universidad Católica y Colo Colo dirigirá en la Primera B. Fue, de hecho, el encargado de anunciar su arribo a la banca de Deportes Temuco. Lo hizo a través de un video que circula en las redes sociales del club del Ñielol.

El arribo

Salas se dirige a los hinchas temuquenses en un video que graba a distancia. “Los invito a participar el próximo año en el Campeonato de la Primera B. Queremos, todos juntos, cumplir con el sueño de agarrar un cupo para el próximo año en la Primera División”, sostiene respecto de una meta que no admite interpretaciones: el ascenso.

“Todos vamos en busca de la gloria. No podemos solos. Los necesitamos a ustedes. Necesitamos que todos estemos juntos en esta travesía, en este proyecto que es llevar a Temuco a Primera División”, sostiene.

El estratega profundiza, después, en el saludo y reconoce su ansiedad por viajar a la Araucanía para iniciar el trabajo con miras a la operación que afrontará en el próximo calendario.

Un momento especial

El exmediocampista llega a Temuco en un momento especial de su vida, en el que ha encontrado refugio en la religión. “Yo quería ser el centro del universo, pero estar en el centro del universo me significó estar vacío, me significó estar solo, me significó estar perdido. Y cuando empiezo a conocer al señor y a relacionarme con él, y es cierto, el Señor nos escoge, pero yo siento que toqué esa puerta con tanta fuerza, que no tuvo más que abrirla y dejarme entrar. Conozco al señor y no me empieza a ir bien, pero me empiezo a dar cuenta de que las cosas no pasaban por mí”, reflexiona, en un video que circula en redes sociales, donde aborda su pasado desde el púlpito de una iglesia.

“Me empiezo a dar cuenta de que yo no era el centro del universo, de que en realidad era el Señor el que guía. Ya no empiezo a pedir. Es cierto, me encomiendo, oro, pero me encomiendo a él. Que se haga su propósito y su voluntad. Y lo que yo antes quería, que era dirigir a grandes equipos, estar en la crème de la crème, ya no lo quiero. Ya lo único que quiero es servirle. Lo único que quiero es transformar, es desarrollar, es hacer crecer”, complementa.

““Me gusta el fútbol, pero creo que es una herramienta que el Señor me da, a través de un don que puso en mí y que me servir, construir, transformar y desarrollar a mis jugadores. Yo soy feliz cuando un jugador mío hace un contrato mejor, cuando conoce al Señor, cuando crece, se desarrolla y se transforma. Ya mis logros, mis objetivos, lo que persigo, son otra cosa. Ya no sé lo que el Señor me depara”, añade, respecto de la forma en que mezcla ambas inquietudes.