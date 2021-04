Martín Iribarne, gerente de La Calera: “No hay ninguna posibilidad de que nos desafilien; cargamos la mochila de ser el exequipo de Jadue”

Martín Iribarne, gerente general de La Calera, dice estar hastiado de hablar del tema. Desde diciembre, mes en el que se puso la demanda contra Alexis Martín Arias, denunciado por ser suplantado por Nicolás Ambrosio para ocultar un positivo del guardameta, los dardos apuntan a supuestas irregularidades de la escuadra cementera. Hoy, el caso está en el Juzgado de Viña del Mar, que tendrá su primera audiencia este viernes.

Iribarne accede a hablar con El Deportivo, para hablar entre otras cosas de la audiencia que se realizará este viernes contra Nicolás Ambrosio. Quiere aclarar los temas que hoy tienen al equipo de la Quinta Región en boca de todos.

¿Suplantaron la identidad de Alexis Martín Arias?

No, eso ya se aclaró hace cinco meses. Ese hecho nunca ocurrió.

Pero hay una investigación en curso. ¿Está citado o procesado por la fiscalía de Viña del Mar?

No, ni yo ni Alexis estamos procesados por la fiscalía. Es más, yo sin tener la necesidad me puse a disposición de la fiscalía y fui a declarar para brindar toda la información necesaria para que esto se aclare lo antes posible.

¿Cuántas reuniones ha sostenido con la fiscalía?

No, con la fiscalía no. Fui a la PDI a prestar mi declaración de manera voluntaria.

Dice que no ocurrió nada, pero el fiscal Lionel González asegura que usted reconoció haber suplantado la identidad de Alexis Martín.....

Eso es totalmente falso. Todos sabemos los antecedentes: Alexis fue positivo en septiembre. Cumplió con su cuarentena, eso está aprobado por la comisión médica de la Conmebol, por la comisión médica de la ANFP, el tribunal de disciplina y ya descartó toda la denuncia que existió por parte de algunos clubes. La justicia deportiva avanza más rápido que la justicia ordinaria. Nosotros nos pusimos a disposición de la fiscalía para que se aclare todo esto lo antes posible.

¿Qué pasó ese día en el laboratorio cuando a usted se le acusa de alterar los exámenes?

El día que yo me presento a hacer el PCR, que habitualmente no me lo hago los mismos días del plantel, yo justamente le informo al laboratorio que Alexis está en el predio para que le vayan a hacer el examen allá. Y ellos van a realizárselo. ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que llama la atención son todas las inconsistencias e irregularidades que posee el laboratorio por no tener ningún control de identidad al momento de realizar los exámenes. También en la inconsistencia que tiene con sus resultados. Nosotros tuvimos dos positivos del laboratorio Etcheverry en el caso de Martín, contra un negativo que lo analizó el Ministerio de Salud y otro de un laboratorio que lo realizó en Coquimbo, un día después del positivo de Etcheverry. Nosotros jugábamos allá. No entendemos cuáles son los motivos para tener esta inconsistencia con los resultados. ¿Qué motivación tendríamos para hacer la suplantación de identidad de un jugador que en septiembre fue positivo y que por la comisión médica de la ANFP y de la Conmebol tiene una ventana de 90 días donde no puede contagiar y no tiene la necesidad de presentar PCR? Es absolutamente sin sentido.

En la acusación del fiscal a cargo dice que usted le reconoció a Etcheverry en el laboratorio haber suplantado la identidad de Alexis Martín...

Eso es totalmente falso. Yo no voy a reconocer un hecho que nunca existió.

Pero es extraño que un laboratorio se autodenuncie sabiendo las repercusiones que le puede traer. ¿Cómo lo explica?

Me encantaría entenderlo. También me encantaría entender el por qué existen estos resultados que son distintos del laboratorio Etcheverry; está el del laboratorio del Ministerio, de Coquimbo y de la Meds. Eso es hasta lo que el día de hoy no logro entender. No soy médico, no sé los procesos que lleva el laboratorio, pero lo que sí puedo saber por cómo trabaja el laboratorio, porque varios clubes se han ido de ese laboratorio, es que tienen muchas irregularidades y no tienen un proceso de control de identidad.

¿Terminaban contrato con el laboratorio?

Es la única explicación que le puedo encontrar al respecto. Me encantaría que el laboratorio saliera a aclarar estas inconsistencias e irregularidades al respecto.

Martín Iribarne en la cancha del Sausalito.

Usted dicen que no había control de identidad.... ¿Llegaban y pasaban a realizarse exámenes?

Simplemente se realizaba con una lista. El laboratorio iba llamando y se iban presentando a tomarse la muestra. A diferencia de cuando vino el ministerio, por ejemplo, que al realizarnos la muestra de Alexis y del plantel nos pidió el documento de identidad de cada uno.

¿No había ningún tipo de control de identidad?

Los controles eran nulos. Si la forma de realizar el control era que una enfermera o un enfermero reconozca o no reconozca a una persona, o creyera haber visto o no a una persona, no hay nada más que aclarar. Es nulo. Es solo la sensación de una persona que pensó ver o no a otra persona.

En la misma denuncia de la fiscalía, la enfermera señala que un dirigente acompañaba al supuesto suplantador.... ¿Es usted?

Ese día que se hace mención, yo voy con un amigo mío, personal, que me acompaña a todos lados, a realizarme el PCR. Me acompaña a partidos, a entrenamientos, a todos lados. Ahí fue cuando la enfermera y el señor Andoni Etcheverry me consultan por el señor Alexis Martín Arias. Yo le informo que está en el complejo. Ellos van ese mismo día a tomarle el examen a Alexis. Ese resultado sale indeterminado o positivo, no recuerdo bien. Y en menos de 24 horas Alexis tiene el resultado de dos laboratorios distintos que son negativos. Eso me llama la atención.

¿Ese amigo que lo acompaña es hoy el acusado de supuesto suplantador, Nicolás Ambrosio?

Sí, él es Nicolás Ambrosio. Es un amigo personal mío, que está pasando este mal momento por solo acompañarme ese día.

¿Él nunca se quiso hacer pasar por Alexis Martín Arias?

En ningún momento. ¿Cómo va a querer hacer el examen por Martín Arias si yo les dije que se lo fueran a hacer al complejo?

¿Nicolás Ambrosio se hizo PCR ese día?

No, por supuesto que no.

¿Ambrosio trabaja para La Calera?

No, es un amigo personal. No tiene ningún vínculo con el club.

¿Ustedes lo defenderán ante la justicia?

No, él está viendo su asunto. Nosotros desde el lado del club estamos esperando que la fiscalía lo absuelva para limpiar el nombre de Alexis, del club, que se han ensuciado de una forma totalmente incomprensible. No entendemos qué beneficio nos traería prestarnos para este circo.

El beneficio de hacer jugar un positivo...

Es que Alexis Martín Arias fue de los primeros jugadores que se contagió y eso fue en septiembre. Él tenía una ventana de 90 días, hasta diciembre, sin contagiar, aprobado por la comisión de la Conmebol. Gonzalo Belloso (Director de Desarrollo de la Conmebol) ya salió a aclarar el tema. La comisión médica y el presidente de la ANFP, también aclararon el tema. El mismo tribunal de disciplina descartó las denuncias.

Me imagino que Alexis Martín Arias no debe estar cómodo apareciendo en noticias ligadas a los tribunales...

Está muy afectado, quiere que su nombre se limpie. El club le está prestando contención. Él está con la mente tranquila, tratando de enfocarse en el fútbol, porque él sabe que no hizo ningún acto que no corresponde.

Alexis Martín Arias durante el duelo ante Colo Colo, en la temporada 2020.

¿Teme que vayan a desafiliar a La Calera?

No, temo que sigan hablando sin conocimiento de causa. No hay ninguna posibilidad de que nos desafilien. Tanto para la Conmebol, para la ANFP, para el tribunal de disciplina, realizamos todo en orden, como corresponde. Lo que sí temo es que se siga hablando sin conocimiento de causa. Eso temo.

Con el tema ya en la justicia ordinaria...¿la Conmebol les ha pedido antecedentes?

No, es que ya estaba todo presentando y avalado conforme al reglamento de protocolos que corresponde. Ahí está nuestra tranquilidad. Nuestra intranquilidad es por todo lo que aparece en la prensa.

¿La ANFP no los ha presionado?

No, para nada. Es lo mismo que hace cinco meses: salió a notificar que Alexis Martín Arias está acorde al reglamento y todas las exigencias que corresponde para que el jugador esté habilitado.

¿Por qué siempre se asocia a La Calera con hechos irregulares?

Hay una realidad. Nosotros venimos con una mochila que no podemos desconocer que es la de Sergio Jadue. Nosotros cargamos con esa mochila. Estamos haciendo un trabajo diario muy duro, honesto y transparente como club para estar donde estamos. Cargamos con fantasmas del pasado de un club que ni siquiera éramos propietarios en ese momento. Hoy tenemos ese mote que nos acompaña.

Usted también viene con la carga del caso Wiemberg...

Me molesta y me afecta, porque como fue de público conocimiento tuve el conflicto con Wiemberg. Los hechos quedan en el aire, porque los hechos concretos ya fueron aclarados por la ANFP. En su momento, yo transparenté todos los WhatsApp que tenía. Nunca usé mis influencias para favorecer a La Calera en el caso Wiemberg, eso está claro en los hechos.

¿Qué viene ahora?

Está todos en manos de los abogados y haremos todas las acciones judiciales correspondientes para que esto se esclarezca, se limpie la imagen del club, la mía y por sobretodo la del jugador involucrado.