Remates lejanos y balón parado: la fórmula de Martín Lasarte para terminar con la sequía en la Roja

El mayor problema que ha tenido la Roja en el camino a Catar 2022 es la falta de gol. Al parecer nuestros delanteros andan con la pólvora mojada y si bien es un gran mérito que Arturo Vidal sea el máximo artillero del equipo (cuatro anotaciones), no es labor del volante inflar las redes.

Por eso, el planeta fútbol respiró aliviado cuando Martín Lasarte explicó que en el amistoso con Bolivia (viernes, 22 horas) ensayará la fórmula para acabar con este dilema. “Tenemos que ser capaces de aumentar los jugadores que tengan posibilidades de llegar gol, generar mayores circuitos para conseguirlo, tratar de utilizar remates de fuera de área y aprovechar los balones parados. Estos son de mucha importancia y generan un porcentaje de goleo importante para los equipos”, aseguró.

Luego agregó que “vamos a intentar tener un equipo equilibrado, bien parado y sin fisuras ausencia en sus lineas. Además generaremos más instancias para llegar al gol pues ese será el camino. En estos días de concentración, hemos queridos trabajar cinco conceptos para que estén claros y no quince donde finalmente se vuelven difusos”.

Por lo mismo agradeció tener este amistoso, tras la suspensión de la fecha eliminatoria, ya que “más allá debut, este partido servirá para tomar información y sacar conclusiones. Aquí hay un mix de hombres con mayor recorrido y otros menos experimentados, por lo que todo lo que vivamos nos pueda servir para los partidos que puedan venir después”.

Tras cartón, Lasarte insistió que “no hay jugadores vetados para él” y anunció que habrá una especie de embajadores de su cuerpo técnico que buscarán jugadores por todo el país para llamarlos al equipo de todos. “La idea es que nadie quede en el camino y que el talento de ese futbolista pueda ser reclutado en el futuro”, determinó.

El técnico no resolvió el enigma de la capitanía, cuestión que dejó en manos de los jugadores.

La herencia de Reinaldo Rueda y otras frases destacadas.

“Lo único que hicimos con Reinaldo fue saludarnos. El fue muy amable al enviarme buenos deseos y me parecía incomodo llamarlo por que ya tiene otra selección. En Juan Pinto Durán hay un material e informaciones de la Selección, pero yo no me puse a preguntar de quien era y no tengo mucho más para decir”, confesó el adiestrador nacional al ser consultado por su antecesor.

El equilibrio continental.

“La realidad y las estadísticas del fútbol sudamericano nos dice que las diferencias se han achicado y que ya no es lo mismo que hace 30 años atrás. Hoy no hay ningún partido resuelto en el continente y los que me conocen saben que nunca doy un partido ganado antes de jugar, por que siempre el partido mas complicado es el que viene”, explicó Machete.

¿Los referentes deben cambiar de equipo para jugar más?

“Eso es una hipótesis, por lo que se ve hoy. Dentro de dos meses, todo puede cambiar por que el fútbol es relativo. Claudio Bravo jugó antes de viajar y su equipo ganó. Alexis (Sánchez) ha sido fundamental en dos o tres partidos del Inter, Arturo (Vidal) lametablemente tuvo un problema sanitario... En el fútbol dos mas dos no son cuatro y precisamente buscamos que los jugadres estando en la Selección tomen un impulso para regresar a sus equipo de manera diferente”, concluyó el DT.