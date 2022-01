Martín Lasarte: “Vimos muy bien a Alexis, incluso más veloz, mucho mejor que en otras ocasiones”

Martín Lasarte está viviendo horas cruciales en la banca de la Roja. Este jueves, a las 21:15 horas, enfrentará a Argentina por las Eliminatorias y necesita con urgencia sumar puntos, para poder seguir soñando con la clasificación al Mundial.

Tarea que nunca ha sido fácil, pues sólo una vez se le ha ganado a los trasandinos en esta instancias, y más encima el equipo llega diezmado por la falta de fútbol de algunos jugadores, las lesiones de otros y la pandemia. “Cuando uno no compite en forma habitual es difícil estar al 100. Pero en líneas generales se ven bien y nos hace sentirnos optimistas del desempeño que tendrá el equipo”, fue lo primero que dijo el adiestrador nacional.

Luego aclaró que a Charles Aránguiz, quien acudió a una clínica -junto a Gary Medel- en la mañana de hoy, por molestias musculares, está “bastante mejor de lo que pensábamos. quizás no esta al cien pero tiene muchas batallas encima y se encuentra en condiciones de aportar, por lo que en las próximas horas vamos a decidir si ingresa o no”.

También reveló lo que siente sobre la polémica que se está dando por la ausencia de Mauricio Isla en las prácticas del Equipo de Todos, pese a que ya posee dos exámenes negativos para coronavirus. “Es lamentable lo que ocurrió, por que cumplimos con la reglamentación y después el Gobierno debe decidir... Nosotros queremos tener a Mauricio, pero no quiero entrar en polémica”, aseveró.

Foto: Carlos Parra.

Pero no todo es gris allá en el norte. Lasarte está maravillado con dos de los hombres más queridos de Chile, hablamos de Alexis Sánchez y Ben Brereton. “Vimos muy bien a Alexis, incluso más veloz, mucho mejor que en otras ocasiones”, aseveró y luego añadió: “lo vi bien en sus sensaciones y en lo que nos transmitió. Luego hablamos con él de las sensaciones que produce la altura y estamos trabajando en la adaptación y la sensación que nos transmitió es que está muy bien”.

Además, el estratega agradeció el cariño que le ha brindado la gente en la capital del cobre y detalló: “llegamos a las dos de la mañana y nos sorprendió toda la gente que nos fue a recibir, eso te oxigena el alma y te da energía, no hay más que agradecer”.

Gestos que ratificaron que la decisión de llevar el partido a la altura de Calama, fue la correcta. Aunque al otro lado de la cordillera lo sigan acusando de tratar ventaja con dicha determinación. “Si nuestro segundo partido en esta fecha doble fuera en Perú, Uruguay o Paraguay, jugábamos en Santiago. Pero como nuestro próximos partido es en la altura de La Paz, usamos la doble fecha para aclimatarnos a ella. No es nada contra Argentina ni con otro rival y después el tiempo dirá si fue acertado o no”, enfatizó.

Lasarte también recordó aquel partido histórico donde se le ganó a la Albiceleste con gol del ahora cruzado Fabián Orellana y expresó que “tenemos claro cuál es el objetivo con o sin mecanización, debemos intentar ganar igual”. Por último, el DT habló sobre las lamentables ausencias de Arturo Vidal y Lio Messi en ambas escuadras y no se animó a decir cuál de los dos es más determinante en sus equipos. “Esto es una conversación de café... Es difícil para nosotros que no esté Vidal y para ellos, también debe ser complicado no tener a Messi. Pero a cualquier equipo del mundo le perjudicaría no tener a Messi y lo mismo le pasa a cualquier equipo del mundo al no tener a Arturo”.