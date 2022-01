La Roja y la Seremi de Salud se enfrentan por los PCR de Mauricio Isla

Mauricio Isla quiere estar ante Argentina. El Huaso publicó en sus redes sociales una imagen donde se muestra un PCR de resultado negativo, sin embargo, en su arribo a Chile, el lateral dio positivo en su primer test. Un nuevo capítulo en la historia del carrilero chileno y el Coronavirus. A inicios del año pasado, estando en Río de Janeiro, contrajo el Covid, más adelante fue baja del partido de La Roja ante Paraguay en Asunción por ser declarado como contacto estrecho de un contagiado y hoy vive un nuevo momento de incertidumbre.

Según información recabada por El Deportivo , desde la Seremi de Salud no quieren que salga de su cuarentena, dado que el test que mostró el futbolista de Flamengo en su Instagram puede ser un falso negativo.

Lo cierto es que el 4 del Equipo de Todos arribó a Santiago con un PCR negativo que traía desde Brasil. No obstante, en el que se tomó en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, dio positivo y fue aislado. Esta situación fue dada a conocer el lunes por el Cuerpo Médico de La Roja. Lo oficial, hasta ese momento, era que el Huaso junto a Jean Meneses y Francisco Sierralta eran las bajas confirmadas del equipo chileno por Covid-19.

Pese a esto último, Mauricio Isla, durante la tarde del lunes, se tomó otro PCR, cuyo resultado fue entregado en la mañana del martes, esta vez con resultado negativo. Aquel es el que el futbolista expone a través de su historia de Instagram con el mensaje “Negativo y sin poder jugar”, mostrando además su tristeza por eso.

Esperan contar con la autorización

Hasta hace algunas horas, el Huaso estaba completamente descartado por el cuerpo técnico de Martín Lasarte. Sin embargo, los últimos hechos cambian el panorama. En caso de que el jugador esté habilitado, Machete quiere contar con él, pese a llegar sin entrenamientos en el cuerpo, ya que es clave para su sistema.

Hasta el momento, el lateral derecho del Flamengo continúa realizando su cuarentena en Santiago. Como mencionamos, la Seremi de Salud no se fía del segundo test que se hizo el deportista, porque puede ser un falso negativo, cosa que complicaría más aún el panorama.

Si es que finalmente no es liberado antes del jueves para estar frente a Argentina, y no haber novedades, Mauricio Isla si llegará al duelo contra Bolivia en La Paz. Por ahora, es José Pedro Fuenzalida quien reemplazará al ex Udinese. Sin perder la esperanza de contar con el Huaso, la selección nacional continúa sus trabajos en Calama, mediando, además, con otros problemas.