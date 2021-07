Martin Vidaurre logra la plata en la Copa del Mundo y llegará crecido a Tokio

Martín Vidaurre sigue luciéndose en Europa. El chileno consiguió el segundo puesto en la cuarta fecha de la Copa del Mundo de Mountain Bike, quedando entre los primeros cinco puestos de la clasificación general. Una marca totalmente meritoria si se piensa que no estuvo presente en las primeras dos fechas por haber dado positivo por Covid.

El ciclista de 21 años consiguió hacerse con la plata en la localidad francesa de Les Gets. Una carrera que él mismo definió como técnica y agresiva. “Tenía hartas rocas grandes, hartos saltos, entonces eso me favorecía mucho. Había que ser un corredor muy bueno tanto técnica como físicamente. Uno no sacaba nada siendo muy bueno para arriba, si no bajaba bien”, declaró Martín tras conseguir el podio.

El chileno en el podio tras su segundo lugar.

Uno que lo deja conforme, pero con la espinita de no haber podido conseguir el oro, y es que el medallista de bronce de los Panamericanos de 2019 lideró casi todo el recorrido. “Estuve todo el rato peleando la punta y cuando el grupo se fue acortando solo quedé yo y dos italianos. Empezando la última vuelta me atacan, pero contrataco y hago un espacio como de cinco segundos. Después para la segunda subida, que era casi lo último, me pilló y no le pude seguir el ritmo y ahí me sacó 14 segundos y me ganó justo en la última subida”, agregó.

De todas formas los números son increíbles. Plata en la cuarta y en la tercera fecha. Quinto puesto en la general y el único ciclista en las primeras 10 posiciones con dos carreras menos. Un presente que lo ilusiona de cara a su gran objetivo, Tokio 2020. “Estoy contento, porque vengo preparando Tokio, vengo llegando a la altura, bien cargado en entrenamiento y esta carrera no era el objetivo principal. Logramos sacar todo bien y ahora estamos enfocados en los Juegos”, sostuvo.