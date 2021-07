Una final de reivindicaciones: Suns y Bucks luchan por el anillo de la NBA

Ni la constelación de estrellas de Brooklyn, ni los Clippers de Kawhi y Paul George, ni tampoco los Lakers de LeBron. Los finalistas de la edición 2021 de la NBA son los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. Dos franquicias de suerte dispar en los últimos años, pero que llegan a esta instancia como sorpresas. A principio de temporada nadie los daba como favoritos, pero aquí están, a un paso del anillo.

Para los de Arizona sería el primero. Para los de Wisconsin, el segundo. Dos equipos que han tenido que convivir con la derrota, pero en dos planos totalmente distintos. Mientras que los liderados por Giannis han quedado eliminados siempre en instancias finales, los Suns llevaban una década de decepciones en la temporada regular. Ahora tienen la chance de cambiar sus historias y bañarse en oro.

La felicidad llegó al desierto

Hace dos años los Suns terminaban la temporada regular de forma desastrosa. Últimos en su conferencia (19-63) y solo superando a los Knicks en la tabla general, la situación demostraba lo perdida que estaba en la franquicia de Arizona. El año para el olvido, sumado a la ausencia en playoff desde 2011, calaban hondo en un equipo sin rumbo, que confiaba solamente en lo que podía realizar su estrella, el joven Devin Booker. Por eso sorprende el cambio.

Pese a que el año pasado no consiguieron entrar en post temporada, el invicto en la burbuja ilusionaba. Solo faltaba una pieza en el rompecabezas. Una que llegó este año. Es imposible entender el rendimiento de los Suns este 2021 sin Chris Paul. El veterano que vino a guiar a una camada de jóvenes destinados al éxito. Es cosa de escuchar las declaraciones del pivot DeAndre Ayton, luego del quinto partido de la serie ante los Clippers. “Amo a CP. Es el único compañero de equipo que realmente me empuja, como un hermano. Viendo todo lo que he obtenido, puedo decir todos los días que es lo mejor que le pasó a mi carrera. Tenerlo como compañero de equipo, con la experiencia por la que pasó y enseñando todo lo que sabe, me ha ayudado en muchas cosas; y claramente ahora está funcionando”, comentó el 22 de Phoenix, quien en estos playoffs ha firmado un promedio de 16,2 puntos y 11,8 rebotes por partido.

El abrazo entre Monty Williams y Chris Paul fue una de las postales de la serie ante los Clippers (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Un aporte que ha devuelto a la franquicia a sus mejores años. Parece por fin la oportunidad de ganar ese tan ansiado anillo. Han pasado 28 años desde que disputaran sus primeras y únicas finales, cuando Barkley y compañía sucumbieron ante los Bulls de Jordan. Tras eso, solo han tenido que conformarse con alcanzar las finales de conferencia en tres oportunidades. Fue en la siguiente gran “era” de los “Soles”, cuando eran guiados por Steve Nash. Derrotas ante los Spurs en 2005, los Mavs en 2006 y los Lakers en 2010.

Ahora tienen la gran chance. Puede ser la coronación absoluta de Booker y Paul. Uno transformándose en el gran referente histórico de los Suns, con sus cortos 24 años. El otro logrando por fin un anillo, tras deslumbrar durante más de una década la liga sin siquiera llegar a las finales.

De Abdul-Jabbar y Robertson a Giannis y Middleton

El tiempo le ha dado la razón a Giannis. Cuando el año pasado decidió hacer oídos sordos a los ofrecimientos de media liga y firmar su extensión de contrato con el equipo que lo drafteó en 2013, fue criticado por muchos. Y es que el proyecto de los Bucks parecía haber caducado. El ir a buscar el anillo a otra ciudad era lo más lógico, pero el griego tiró de fidelidad. Ahora, justo una temporada después de su novela, ha logrado las finales de conferencia. Las primeras en 47 años para los de Wisconsin.

La última vez que lo alcanzaron fue en la gran “era” de los ciervos. Con Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) y Oscar Robertson, los Bucks marcaron época en los inicios de los 70′, logrando el título en 1971, las finales de conferencia en 1972 y las de la NBA en 1973.

Tras ese momento histórico para la liga, han tenido que esperar con paciencia y tristeza, el retorno a un partido definitivo. Cinco finales de conferencia (incluida la de 2019 contra los Raptors) fueron la piedra de tope. Una que ha sido superada este 2021.

Khris Middleton con el trofeo de conferencia. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Fue en una serie apasionante y con drama. El 4-2 con que los Bucks firman su paso a la serie por el anillo, logró revalidar a un proyecto que pese a su potencial, siempre se caía en los momentos importantes. Ni la ausencia de Giannis en los últimos dos partidos, por una hiperextensión de la rodilla, fueron capaces de frenar a quienes eliminaron a los Nets en semifinales. Middleton asumió su rol de escudero y se lució con 32 puntos en el partido final.

Ahora esperan que Antetokounmpo se recupere y esté desde el primer partido (6 de julio en Arizona). Es un momento histórico y su referente no puede estar fuera. La ciudad entera ha esperado este momento por generaciones. Los padres crecieron viendo al 33. Los hijos al 34.