Martina Weil dicta una clínica deportiva a escolares de Las Condes y avisa: “Voy con todo a los Panamericanos”

Ximena Restrepo (54) y su hija, Martina Weil (24). Dos generaciones de una familia de deportistas que compartieron con 40 escolares del Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes, en el marco del programa “Conoce a tu estrella” de la Corporación Santiago 2023, que busca unir a los atletas con la comunidad.

Ximena y Martina son esposa e hija del histórico balista nacional, Gert Weil, y juntas lideraron una clínica deportiva para niñas y niños de entre sexto básico y tercero medio, en la pista atlética del Club Deportivo Universidad Católica.

Martina posee el récord chileno de los 400 metros, agradeció poder traspasarles su experiencia deportiva a escolares que ven en el atletismo una posibilidad de salud y bienestar para sus vidas.

“Hice un alto en mi entrenamiento para estar con todos estos niños, quienes me han entregado un cariño increíble. Recuerdo a mucha gente que me fue a hablar y dar consejos al colegio y ahora me emociona ver que soy yo la que puede estar transmitiendo buenos mensajes”, señaló la carta chilena en los 400 metros planos de los Juegos Santiago 2023. “Voy con todo a los Panamericanos, que son mi gran objetivo esta temporada”, avisó.

La deportista ganó medalla de plata en los 400 metros planos de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y una presea de oro en 200 metros planos, en el Meeting de Gent, en Bélgica. Además, este año debutó en la Diamond League, que reúne a los mejores exponentes del atletismo planetario.

La corta, pero prometedora carrera deportiva de Martina Weil fue reconocida por los escolares, quienes a través de su entrenador de atletismo, Francisco Piñeiro, le hicieron sentir su admiración a nuestra corredora: “Ella es una competidora de elite que ha venido a motivarnos y decirnos que el deporte ayuda a ser disciplinado, responsable y a llegar lejos”, señaló el instructor.

Leyenda del atletismo mundial

Junto a Martina se hizo presente su madre, la exatleta y gerenta de Deportes de la Corporación Santiago 2023, Ximena Restrepo. Nacida en Colombia y nacionalizada chilena, Ximena recordó que “los niños son los llamados a ser el futuro del deporte de Chile”.

“Me parece muy importante que nuestra Corporación se vincule con niños que sueñan convertirse en algo grande, en este caso, en atletas. Felicito a estos menores que buscan en el atletismo una opción para tener buenos hábitos de vida”, comentó la leyenda del atletismo mundial, ya que fue la primera mujer colombiana en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Barcelona 1992 (bronce en la prueba de 400 metros).

A esa epopeya se suma que en 2019 fue la primera mujer en ser designada vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo, cargo que desempeña paralelamente al de Santiago 2023.

Hasta la pista atlética de la UC también llegó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien destacó la importancia de hacerles ver a las niñas y niños que el deporte también es válido para triunfar en la vida.

“Estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son un evento que las niñas y niños van a recordar siempre, ya que la infraestructura deportiva les quedará como legado, al igual que a todos los deportistas del país”, dijo.

En tanto, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, también tuvo buenas palabras para los Juegos y el programa “Conoce a tu estrella” de la Corporación Santiago 2023: “El deporte abre un sinfín de oportunidades y estas actividades de acercamiento son absolutamente eficaces, ya que ayudan a ver el deporte desde una mejor perspectiva educativa”.