Martina Weil disputará el repechaje tras un ajustado cierre en la clasificación de los 400 metros

Este lunes llegó el turno del debut de Martina Weil en los Juegos Olímpicos de París 2024. La representante nacional enfrentó los heats de clasificación de los 400 metros planos, donde estuvo a centésimas de entrar de forma directa a las semifinales.

La campeona de la distancia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tuvo un inicio con incertidumbre, pues una salida falsa obligó a una segunda salida.

Tras la partida correcta, la atleta nacional se puso de inmediato en el segundo lugar en los primeros metros, solo por detrás de la británica Amber Anning, claro que ya en la mitad de la prueba fue alcanzada por la neerlandesa Lieke Klaver.

Así, en la disputa por el tercer lugar, sufrió con el remate de la mexicana Paola Morán que en los últimos 100 metros apuró el paso para superar con lo justo a la chilena, quien acabó en el cuarto lugar con un tiempo de 51″15 contra los 51″04 de la azteca.

Con este resultado, Weil deberá buscar en la instancia del repechaje, a disputarse este martes a las 05.20 de Chile, un lugar en las semifinales de la especialidad.

“Fue una salida falsa y siento que esa fue la mejor salida de mi vida, entonces me asusté porque pensé que fui yo. Reaccioné muy rápido, me moví, no sé, entonces en la salida de verdad siento que me quedé pegada. Los primeros 200 metros me fui pensando en que ‘me quedé pegada, me quedé pegada’, y en ningún momento fui capaz de realmente estar pensando en lo que tenía que pensar”, comenzó señalando la chilena tras la prueba.

“No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que he corrido en esta temporada. No me sentí mal, pero sé que estoy en forma para mucho más que eso, entonces al final estoy demasiado contenta de que hayan creado este concepto del repechaje, porque para mañana ya como que boté los nervios y estoy lista. Sé que estoy en forma para correr mucho más que eso”, cerró.