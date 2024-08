Martina Weil y Martín Sáenz le dicen adiós a París 2024 en el atletismo

La actuación de Martina Weil y Martín Sáenz en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha acabado este martes. Ambos chilenos enfrentaban las series de repechaje de sus respectivas especialidades, quedando sin la posibilidad de avanzar a las semifinales.

En el caso de la campeona Panamericana de los 400 metros planos, esta fue parte de la segunda serie de la repesca, donde avanzaba la primera de cada heat, además de los dos mejores tiempos.

Weil remató en el sexto lugar con un registro de 51″79, a poco más de un segundo de la ganadora, la puertorriqueña Gabby Scott.

Los otros dos mejores tiempos que también avanzaron vinieron de su serie, pues la sudafricana Charlene Coetzee y la checa Lurdes Manuel, segunda y tercera, fueron los tiempos más rápidos de quienes no acabaron en el primer lugar.

En el caso de Martín Sáenz de Santa María en los 110 metros vallas, el chileno integró la tercera serie del repechaje, acabando en el sexto lugar con un tiempo de 13″95 que lo dejó ubicado en el sexto lugar.

El velocista nacional golpeó algunos de los primeros obstáculos, lo que lo hizo perder el ritmo de la competencia y acabó solo por delante del belga Elie Bacari. Cabe señalar que en este caso avanzaban a las semifinales los dos primeros de cada heat.

Martín Sáenz quedó fuera de las semifinales en los 110 metros vallas. Foto: Foto: Óscar Muñoz / COCH.

Tras su primera participación en unos Juegos Olímpicos, Sáenz comentó que “traté de estar más tranquilo. Me sentía incluso mejor que el domingo, pero es peludo”, comenzó indicando.

“Me falta correr con gente de buen nivel en todas las carreras que es lo que a mí me falta, porque la cabeza creo que la tengo. Pero llego acá y me cuesta no distraerme”, agregó.

“Ahora hay que trabajar en la confianza, porque la técnica está y hay un par de detalles a mejorar, pero creo que sobre todo es aprender a correr con gente al lado, gente que sabes que es muy rápida. Estoy tranquilo, estoy feliz. Es para lo que trabajé todo el año. Claro que quería hacer mi mejor marca del año aquí, pero cuando uno está en la pista puedes quererlo mucho, pero es difícil”, cerró.