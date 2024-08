A un combate de la medalla de oro: Yasmani Acosta hace historia en la lucha de París 2024

Chile asegura su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París gracias a Yasmani Acosta, quien este martes estará en el combate por el oro ante Mijaín López. Lo consigue luego de avanzar tres rondas sin puntos técnicos y remontando con inteligencia ante sus rivales.

Un hito para el país que se produce solo 24 horas después de la consagración de Francisca Crovetto en el Tiro Skeet y que instala la ilusión de poder replicar los dos oros de Atenas 2004, hasta ahora la mejor actuación de Chile en unos Juegos Olímpicos.

Yasmani Acosta llegó a las semifinales de París 2024 extenuado pero con la frente en alto. Ganó dos combates con mucha entrega y volvió a tener a tiro una medalla olímpico. Lo mismo le había pasado en Tokio, pero se fue de Japón sin premio. ¿El diploma olímpico? Nunca lo fue a buscar, admitió hace unas semanas a El Deportivo.

Por lo mismo solo importaba ganar. Enfrente tenía al chino Lingzhe Meng de 26 años y a quien había vencido en el único encuentro previo que registraban. Eso sí, dicho combate había sido en 2019, en momentos muy distintos para ambos luchadores.

Y el combate comenzó con los dos protagonistas cuidando su posición. Ambos recibieron avisos del árbitro, pero fue finalmente Acosta quien recibió el primer punto de castigo por pasividad. Estar en desventaja no era lo ideal, pero al menos el nacional había vivido aquello en sus dos duelos previos, por lo que parecía casi parte de la estrategia. En esos dos combates también se había ido en desventaja al descanso y remontado en los últimos tres minutos.

Guión que se repitió ante Meng. Salió con todo y consiguió la pasividad del chino, empatando las acciones. Al igual que en los otros duelos, la ventaja con la paridad quedaba de su lado por haber sido el último en sumar.

Y así se concretó el paso a la definición por el oro, asegurando además la primera presea en la historia del país en la luchagrecorromana. En la final el rival del chileno será la leyenda cubana Mijaín López, tetracampeón olímpico, quien solo ha perdido dos puntos en sus últimas tres citas de los anillos. También es cinco veces campeón mundial y cuatro veces campeón panamericano.

El camino en París

Antes de su duelo de semifinales, el chileno ya había vivido dos batallas durante la jornada del lunes. Ambas extenuantes y muy estratégicas, en donde Acosta siempre comenzó perdiendo y logró igualar las acciones a través de castigos por pasividad de sus rivales.

Primero fue ante el búlgaro Kiril Milov con quien terminó empatado 1-1 después de los cinco minutos de lucha. Yasmani logró avanzar precisamente por haber decretado la igualdad, ya que el último competidor en anotar puntos es el que tiene la ventaja en caso de paridad.

En los cuartos de final el escenario fue similar. El nacional también comenzó abajo y solo logra igualar las acciones en el segundo periodo, cuando las emociones ya estaban a tope sobre el gimnasio instalado en los Champ de Mars. Su rival además era uno de los mejores del planeta: Abdellafit Mohamed venía de conseguir el bronce en el Mundial de 2023.

El empate eso sí descolocó al africano, quien en la desesperación terminó exigiendo la revisión por un supuesto cabezazo del atleta nacido en Cuba. Como la solicitud no fue aprobada, Acosta recibió un punto más, cerrando la batalla por 2-1. Un final dramático para volver a tener al luchador de 36 en unas semifinales olímpicas.

La mentalidad Acosta

Yasmani Acosta viajó a Francia con una idea clara: “Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad”, confesaba a El Deportivo solo semanas antes de pisar París. Una frase que venía a cerrar una profundad reflexión sobre las expectativas que hay en torno a su figura y cómo las lleva.

En la entrevista de hecho habla en reiteradas ocasiones sobre aquello. “Saco lo mejor de mí cuando tengo presión” y “estoy más enfocado, aprendiendo más de los errores que pude haber cometido”, son otras de las declaraciones que entregaba.

Una actitud que ahora tiene sus frutos porque el chileno de origen cubano está a solo una batalla de asegurar la medalla de oro. Su gran anhelo y una revancha después de Tokio, donde llegar a estar también en semifinales terminó yéndose de Japón solo con un diploma olímpico. Algo que lo marcó.

“Mi diploma olímpico yo no lo recibí, no sé dónde está. No me siento ganador de un diploma olímpico, porque mi mentalidad no era ir por un cuarto lugar o ir a participar, yo iba por las medallas. Mi diploma no sé si está en el Comité Olímpico y no lo quiero tampoco. Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad. Es mi exigencia, mi meta y mi desafío propio”, confesaba a La Tercera.