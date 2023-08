¿Matías Fernández o Jorge Valdivia? Arturo Vidal elige a su favorito

Las transmisiones en Twitch de Arturo Vidal permanentemente generan noticias. Fue muy comentado el encontrón que tuvo en esta plataforma con un hincha de Colo Colo, quien le recriminó el hecho de que no haya vuelto al Cacique en el último mercado de pases. Esta semana tuvo que vivir otra particular situación, un poco más agradable, por cierto.

Un seguidor le envió la siguiente pregunta: “¿El Mati o Valdivia?”. El Rey no huyó del debate y eligió a su favorito, claro que elogiando a ambos: “El Mati. Para mí el Mati era más, era crack. Valdivia también; El Mago era cosa seria, pero para mí, el Mati”, respondió el actual volante del Athletico Paranaense.

El registro se viralizó rápidamente por la redes sociales, al mismo tiempo que el debate entre los fanáticos de ambos jugadores.

En la Selección y en Colo Colo

Arturo Vidal compartió camarín más de una vez con los dos talentosos futbolistas. Cuando el King era un juvenil en Colo Colo, tuvo de compañero a Fernández y Valdivia, eso hasta que el Mago fue transferido a Palmeiras, a mediados de 2006, y Matigol pasara al Villarreal, a finales de ese mismo año.

Además, pasaron varios periodos juntos en la Roja, en donde los tres jugadores disputaron recordados torneos, como la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2015.

La despedida de Matías Fernández

Este video con la elección de Vidal se viralizó precisamente el día en que Matías Fernández anunció la fecha de su partido de despedida, el que será 14 de octubre en el estadio Monumental, un lugar en donde el exvolante vivió su mejor época en el recordado Colo Colo 2006. Ese año fue escogido como el mejor jugador de América y rozó la gloria en la Copa Sudamericana.