Mauricio Pellegrino le pone presión a la U por su continuidad: “Si vamos a la Copa Sudamericana, la evaluación será diferente”

El triunfo ante Universidad Católica marcó un antes y un después en la vida de Mauricio Pellegrino. Es que previo al Clásico Universitario, el entrenador argentino estaba con un pie y medio afuera del Centro Deportivo Azul y después de golear a la UC, se candidatea para seguir un año más en la U.

Claro que el director técnico de los estudiantiles lo hace a su manera. Con un tono calmado, respetando a la sociedad anónima y dejando claro que sólo aceptará si se cumple un objetivo deportivo: clasificar a la Copa Sudamericana.

“Nuestra valoración va por los resultados obtenidos y si terminamos bien y vamos a la Copa Sudamericana, la evaluación será diferente y todo se puede conversar, porque estoy muy contento en este lugar. Sobre todo por los jugadores que tenemos, la institución en la que estoy y porque tenemos condiciones muy buenas para trabajar”, aseveró el transandino.

Luego aclaró que “no he hablado con nadie al respecto y también veo a la institución con el derecho de a reflexionar”. Sin embargo, reveló un interesante detalle de la negociación que tuvieron con Azul Azul para su llegada a la banca estudiantil.

“Cuando yo firmé por la U, el contrato era a dos años porque era muy importante para la institución y yo insistí mucho en que fuera un año, porque los clubes necesitan revisar permanentemente las expectativas y lo que esperan de uno”, transparentó y agregó que “me siento tranquilo con eso, porque no hay tantas ataduras de ningún lado y el club tiene la libertad de accionar”.

La falta de eficacia

Pellegrino tiene claro que para meterse en el segundo torneo de clubes más importante del continente, debe ganar los tres partidos que le quedan y la primera final la tendrá con Coquimbo Unido este viernes, a las 18 horas.

Los Piratas son rivales directos a la hora de la clasificación, pues hoy marchan sextos con 41 unidades y un triunfo le pondrá presión a los cruzados, visitan el sábado a Huachipato, los cuales están tomando los últimos pasajes con su séptimo lugar, pero el mismo puntaje que la U (37 unidades).

“Hemos hecho muchos partidos bien y no hemos tenido esa eficacia que tuvimos contra la UC. Nos cobraron dos penales y tuvimos muy pocos en la temporada, entonces creo que jugamos en un nivel muy alto de concentración y marcamos en el momento justo”, soltó el DT.

Y una de las dicotomías que ha tenido en el último tiempo es quién acompaña a Leandro Fernández en la delantera: Cristian Palacios o Nicolás Guerra.

“Todos los jugadores tienen sus momentos, sus más y sus menos, y creo que cuando juegan es porque el entrenador le está dando un mensaje y cuando no lo hacen, es por que un compañero está mejor”, explicó y sostuvo que “ahora en este caso, creo que esté Nico (Guerra) es una buena noticia y esos son buenos problemas, que te sobre un futbolista”.

Por último, el cordobés aclaró que no tiene ningún problema con el otrora delantero de Unión Española. “Que yo no cite a un futbolista no quiere decir que exista un distanciamiento o un acercamiento. Yo hablo con los futbolistas cuando creo que es necesario y ‘Chorri’ es un futbolista inteligente, que se da cuenta de las cosas... Nadie deja a alguien afuera para hacerse daño y el primer perjudicado sería yo”, concluyó.