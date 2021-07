“Me encantaría ir a la Selección lo más pronto posible”: Las frases que dejó Iván Morales este fin de semana

El delantero de Colo Colo, Iván Morales, sostuvo un extenso diálogo con El Deportivo, en donde abordó diferentes temas: desde el buen momento de los albos que contrasta con las angustias que lo llevaron al partido de definición en Talca contra Universidad de Concepción hasta sus aspiraciones en La Roja.

Estas son las mejores frases y reflexiones:

El cambio

—El año pasado fue complicado, pasó todo lo que pasó con el club. Yo, además, me había lesionado de ligamento cruzado. No había jugado mucho y lo que jugué, lo jugué lesionado. Jugué desgarrado un par de partidos, y después llegaron problemas personales que también te hacen cambiar la mentalidad. Es decir, ya no puedes seguir así y tienes que cambiar totalmente. Eso me motivó bastante. Por mí, por mi familia y porque mi objetivo, siempre he dicho, es ser el ‘9’ titular de Colo Colo.

Madurez

—Siempre se aprende algo nuevo. Siento que he madurado, pero siempre intento seguir aprendiendo.

Del pueblo

—Nací en La Puntilla, me crie ahí y la verdad es que en el campo la vida se vive de otra manera y donde vivo son todos humildes. Entonces, creo que esos recuerdos te hacen estar siempre con los pies en la tierra y, sobre todo, para un jugador de Colo Colo, porque somos del pueblo; somos gente que viene de abajo y no por hacer las cosas bien, se tienen que subir los humos a la cabeza.

El duelo tras la muerte de su madre (Audilia Bravo)

—Es difícil, pero tengo a mi familia; a mis hermanas; a mis amigos; al club, que siempre se portó un siete; y a mi pareja, que siempre me ha apoyado en los momentos más difíciles, y mis compañeros que lo han hecho más llevadero.

¿La fama?

—Es algo que se ha dado con el tiempo, ya después entrenas con el plantel y, en un equipo tan grande como Colo Colo, todo se sabe. Te empiezas a hacer muy conocido, lo llevé súper bien, siempre fui igual y no creo que haya cambiado. No sé si sea famoso.

Iván Morales se lamenta tras perderse un gol ante Palestino. De todos modos, hizo un buen partido pues dio la asistencia en el gol de Martín Rodríguez.

Competencia entre canteranos

—Llevo cinco años en el plantel y siempre hay competencia. Me tocó jugar con Esteban (Paredes), Octavio Rivero, Andrés Vilches, que son tremendos goleadores. Si llega otro, hay que seguir peleándola. Creo que hay una muy bonita competencia dentro del equipo. Ahora estamos Luciano (Arriagada), (Javier) Parraguez, yo, (Nicolás) Blandi, que ha estado lesionado... Si te digo la verdad, me encantaría que la competencia fuera entre los canteranos. Sería hermoso, creo que eso habla muy bien de la cantera.

La Roja

—En lo personal, me encantaría ir a la Selección lo más pronto posible. Es un objetivo que siempre voy a tener, porque me tocó hacer muchas selecciones juveniles y en la adulta debuté en una gira amistosa. Quiero y mi objetivo es llegar a la Selección a competir en el máximo nivel.

Entreno más de lo normal

—LeBron James invierte una cantidad importante al año en su preparación. Lo admiro, porque me suma. Y yo cambié mi entrenamiento. Entreno más de lo normal, con Franco (Barraza), que es mi profe hace mucho tiempo.