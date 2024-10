“Me mandé varios condoros, pero nunca me hubiese bajado”: Jorge Valdivia se suma y critica con dureza a Carlos Palacios

La abrupta salida de Carlos Palacios de la concentración de la Roja sigue causando reacciones. El jugador de Colo Colo dio a conocer que tenía “problemas personales” que resolver, sin darle más explicaciones a Ricardo Gareca, quien perdió una opción para enfrentar a Colombia este martes.

Uno de los críticos ha sido Jorge Valdivia. El ex seleccionado nacional, en su rol de comentarista de ESPN, se refirió a la salida de la Joya, adelantando de que si el Tigre decide no llamarlo en el futuro, debe asumirlo como una de las consecuencias de su decisión.

“Si Carlos Palacios prefiere jugar en Colo Colo, si así fuera, si él decidiera jugar el miércoles contra Calera, él tendrá que pagar las culpas y asumir las responsabilidades”, partió diciendo Valdivia.

“Si más adelante, el entrenador dice ‘no lo nominó más’ y el siguiente entrenador no lo nomina más, es una culpa que él tendrá que asumir”, complementó.

De hecho, el Mago se refirió a su experiencia personal que, con indisciplinas incluidas, nunca pensó en decirle que no a la Roja.

“En lo personal, yo nunca me hubiese bajado de la selección. Si es que así fuera. Me mandé varias macanas, varios condoros. Tuve actos de indisciplina. Pero me costaba mucho estar fuera de la selección”, remarcó Valdivia.

“Nosotros esperábamos mucho ir a la selección. Cualquiera de los que pasamos por la selección, años buenos, malos y duros, siempre quisimos estar en la selección. Ahora, esto es algo personal”, cerró el exvolante de Colo Colo.

Arengas y ¿dardos a Palacios?

En la previa del encuentro contra Colombia, el plantel del Equipo de Todos quiso mostrarse unido a través de las redes sociales. Así, el lunes publicaron una fotografía en la que se ven posando los seleccionados junto a todo el equipo técnico de la selección.

“Todos juntos mañana, familia”, escribieron en la publicación que rápidamente fue utilizada por dos integrantes de la Generación Dorada para darles el apoyo correspondiente.

El primero de ellos fue Claudio Bravo, quien dejó un comentario en la publicación de Instagram. “Siempre! Y pase lo que pase, ánimo y fuerza. Mis mejores deseos para todos los valientes”, comenzó señalando el exportero.

“El vestir la camiseta de la Roja es el máximo orgullo para un futbolista chileno. Significa llevar tu bandera por lo más alto. Nada se compara, no existe cosa más grande que defender a tu país. Mucho éxito, señores”, remató el oriundo de Viluco.

El comentario de Claudio Bravo a la publicación de la Roja

La imagen también fue utilizada por Alexis Sánchez para arengar a sus compañeros mientras se recupera de una lesión que no le ha permitido reestrenarse en el Udinese.

“Orgullo de ustedes, pase lo que pase. Representar a tu país es algo que todo jugador de fútbol sueña desde pequeño. Confío que jugarán con el corazón, poque al final de todo los que más sufre es la familia. Ustedes lo saben. Vamos, carajo”, escribió en una historia de Instagram.

La historia de Alexis Sánchez arengando a la Roja.

También acompañó el texto con un símbolo de infinito junto a la bandera chilena y un emoticono dando cuenta de hacerlo emocionado.