Messi: “Bartomeu me mintió en muchas cosas y en varios años”

Se acaba el año y es hora de balances. Un futbolista que ha tenido un 2020 intenso es Lionel Messi. El argentino cayó goleado 2-8 ante el Bayern de Múnich, buscó la salida del club azulgrana sin resultados, se le fue su amigo Luis Suárez, entre otras cosas. Este domingo la Pulga sacó la voz. Apuntó al expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en sus palabras.

“Me mintió en muchas cosas, la verdad que en muchas cosas, que la verdad prefiero no sacarlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, no soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años”, comentó Leo en entrevista a Lo de Évole.

El atacante también se refirió al famoso burofax con el que insistió en su salida del club: “Es una manera de formalizarlo y hacerlo oficial. Vos estás diciendo que te quieres ir pero no haces nada para hacerlo. Yo le venía diciendo todo el año, no todo el año pero sí los últimos seis meses mucha veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir y él no, no, no. Era una forma de decir me quiero ir en serio. Es una forma de hacerlo oficial y que le llegue al club”.

En aquella ocasión, Messi fue cuestionado como entendido. Aún no olvida esos días negros. “Escuchaba decir: ‘con todo lo que te ayudó el club, que te salvó la vida…’. Yo soy un agradecido eterno a todo eso, como dije recién yo también amo al club, amo mi ciudad, Barcelona, y siento que yo también di todo al club, muchísimo. Y que todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Después llegó un momento que yo pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, que mi cabeza necesitaba salir de todo esto, por los líos que había en el club en ese momento, por lo que se venía. Yo sabía que iba a ser un año de transición, de gente nueva, de gente joven, y yo como siempre dije quería seguir luchando por más títulos, por volver a pelear por la Champions, por las Ligas y sentía que era el momento del cambio y quería irme y quería hacerlo bien. Después se armó todo ese lío, el presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para ser el malo de la película y pasó todo lo que pasó, pero yo sigo estando tranquilo que lo que hice era lo que sentía y lo que debía hacer en ese momento”, confesó.

¿Su futuro? “No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar a que termine la temporada, si no estaría incumpliendo lo que te dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas”, dijo.

Por último, se refirió a la muerte del astro argentino y ex DT suyo en la selección de Argentina, Diego Maradona. “Fue una locura, no lo podía creer. Si todos sabíamos que no estaba bien nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó, nadie lo esperaba y nadie se puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no esté más y que haya pasado de verdad. Fue algo terrible y una locura”, cerró.

