Messi revela los motivos por los que le gritó el gol en la cara a Van Gaal

Lionel Messi sigue disfrutando su último gran logro futbolístico. El pasado 18 de diciembre consiguió levantar junto a sus compañeros la Copa del Mundo de Qatar 2022, la tercera para la Albiceleste.

Claro que antes de llegar a esa final, debió enfrentar uno de los momentos más tensos de la competencia en los cuartos de final cuando se enfrentaron a Países Bajos. Y una de las víctimas de la celebración fue el técnico Louis Van Gaal.

Sobre la celebración que recordaba a Juan Román Riquelme, quien fue marginado del Barcelona por parte del DT neerlandés, apuntó que “salió en el momento. No tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2-1 dije ‘para qué mierda hice eso’, porque pasa, viste. Y después encima nos empataron y todo. Había visto lo que había dicho Van Gaal antes del partido y un compañero me lo había mostrado. Y la verdad que me molestó, me molestó porque nunca le falto el respeto a nadie, ni a entrenadores y ni jugadores”, reconoció en una entrevista con Olé.

“Nunca hablo de nadie y mucho menos antes de un partido. Me había molestado porque yo había hablado con mucho respeto de él. No me gustó y me salió en el momento eso”, añadió.

Messi celebra frente a Van Gaal.

También repasó otro momento que llamó la atención tras el partido y que hace algunos días reconoció que se sentía avergonzado por ello. El “andá pa’llá”, que incluso ha sido utilizado por otros deportistas, entre ellos Novak Djokovic.

Sobre esto, afirmó que es algo que comenzaron a utilizar sus hijos. “ahora los chicos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa. Pero yo decía que la verdad es que fue un momento en caliente y hoy después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera. Y que se haga viral como se hizo, no pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó. Y bueno, queda en una anécdota”. “Fue una reacción sin pensar y natural. Salió así y nada, quedó”, añadió.

La final

Otro de los momentos icónicos del Mundial de Qatar para argentina en la final contra Francia fue el mano a mano ganado por Emiliano Martínez en el minuto 120+3′ y que pudo significar el triunfo de los galos.

“Fue tan rápido todo que en ese momento no lo viví como realmente fue, porque enseguida salió la contra nuestra que termina con el cabezazo de Lautaro. Sufrí más después viendo los videos que en ese momento, fue una jugada tan rápida que salió de la nada, de un pelotazo, una peinada... no sé... Y bueno, tan rápido que no me dio tiempo de sufrirlo. Después, cuando la ves, te das cuenta de esa jugada”, comentó.

También tuvo palabras para recordar el momento en el que por fin pudo tocar la copa. “No sé explicarlo con palabras lo que sentí en ese momento. Al ver la Copa ahí, no tenía pensado la reacción esa (besarla). Fue verla e ir porque estaba tan cerquita, me salió de adentro acercarme, tocarla, besarla. Y fue una emoción enorme de poder decir ya está, podemos agarrar, tocar. Salió sin pensarlo porque no la había visto antes de subir. Fue de pasada que la vi”, recordó sobre el instante en el que subió al escenario para recibir el premio como mejor jugador.

Lionel Messi besó la copa antes de levantarla junto a sus compañeros. Foto: Reuters.

“Había deseado muchísimo ese momento. Después de tanto tiempo en la Selección, de Mundiales anteriores, de haber estado tan cerquita también en el 2014, de haberla visto ahí pasando tan cerquita sin poder hacer lo que hice en esta última. Atrás de esto hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro, los cuales me tocó pasar. Fue una situación hermosa”, complementó.

Por último, expresó sus sentimientos al ver otra vez el lanzamiento del penal de Montiel que desató los festejos. “Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante, incluso cuando lo veo así, más que ese momento por vivirlo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo y el verlo hoy en día me emociona aún más. Veo mucho video que va apareciendo en las redes sociales y cosas que van mostrando y la verdad es que es increíble, aparece cada cosa... No es lo mismo pero ves videos parecidos, el último penal de Cachete, cómo lo relatan en diferentes países o videos de grupos que se juntan a ver los partidos y cómo lo vivieron después de ser campeones del mundo. Momentos muy lindos”.