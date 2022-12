Van Gaal calienta el choque ante Argentina: el DT le contesta a Di María por llamarlo “el peor técnico que tuve”

El duelo entre cuartos de final de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Argentina tendrá muchos condimentos que lo harán especial. El más relevante es sin dudas la opción de estar entre los cuatro mejores de Qatar 2022, pero no el único, ya que este jueves un viejo cruce volvió a flote.

Se trata de la compleja relación que llevaron Ángel Di María y Louis Van Gaal cuando coincidieron en el Manchester United en 2014. El argentino llegó al norte de Inglaterra como una estrella tras haber sido clave en la obtención de la décima Champions del Real Madrid pero tan solo doce meses después se fue por la puerta chica de los Diablos Rojos.

En concreto, el formado en Rosario Central jugó 32 partidos con el United, entregando 12 asistencias pero anotando solo 4 goles. Las expectativas del fichaje (pagaron 75 millones de euros) terminaron provocando que rápidamente los hinchas le criticaran su desempeño y ahí la situación explotó. Con el público en contra y enfrenado ante el técnico, firmó su salida rumbo al PSG tras una sola temporada en la isla.

Una mala campaña personal que para el actual Juventus estuvo muy ligada al trato que recibió de su entonces entrenador. “Mi problema en Manchester fue Van Gaal. Ganamos un partido 3-0, hice una asistencia y un gol, al día siguiente en el entrenamiento me mostró vídeos de los pases que había fallado. Venia jugando bien y de la nada me limpió” fue una de las explicaciones que dio el “Fideo” en 2021 para dejar en claro porqué comentó en una entrevista a TyC, que fue el peor técnico de su carrera.

Palabras que Van Gaal admitió no haber escuchado hasta el día de hoy. Fue en medio de la rueda de prensa previa al duelo ante Argentina que los medios de comunicación le preguntaron por el desaire del ex París Saint Germain.

“¿Me llamó el peor entrenador que ha tenido? Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Por lo general, es al revés. Creo que eso es muy malo. No me gusta que Ángel me haya llamado así una vez. No es diferente. Un entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre son buenas”, lanzó el actual estratega de la Naranja Mecánica.

Una declaración que incluso siguió profundizando, opinando que los problemas de adaptación del trasandino estuvieron lejos de ser culpa de él. “Ángel Di María es un muy buen futbolista, que jugaba en Manchester en ese momento y tuvo muchos problemas en su vida privada. Luego lo asaltaron. Eso también influyó en su forma en ese año”, agregó.

Eso sí, el entrenador de 71 años dejó una ventana abierta para la reconciliación, poniendo como ejemplo, de una cómica forma, su relación con Memphis Depay, estrella de Países Bajos. “También tuvimos problemas en Manchester, porque no jugaba. Y ahora nos besamos en la boca. Pero no vamos a hacer eso ahora, ¿verdad?”, le dijo entre risas al delantero, quien lo acompañaba en la rueda de prensa.

Finalmente, el actual artillero del Barcelona se puso del lado de su entrenador y entregó de forma breve su opinión: “Es un entrenador maravilloso, exigente y con una personalidad muy fuerte”.