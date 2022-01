Michael Clark, a fondo: las mejores frases de la entrevista del presidente de Azul Azul

Michel Clark (44) concedió una de sus primeras entrevistas como presidente de Azul Azul. En conversación con El Deportivo, la cabeza del equipo laico repasó diferentes temas que han marcado su agenda. Uno de ellos, la idea de levantar el anhelado estadio en Cerrillos, según la información publicada por El Deportivo.

Estadio

“En el caso particular de Cerrillos, tal como ha reconocido la alcaldesa de esa comuna, se ha conversado con ella. Y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. También hemos conversado con otras comunas y con otros alcaldes y alcaldesas. Y hemos llevado adelante un trabajo muy arduo en los últimos seis meses para mostrar un proyecto sólido que permita convencer a todos quienes dirigen comunas en donde tenemos posibilidades de revisar el proyecto de las ventajas que significa tener un recinto como el que imaginamos allí. Y hemos tenido una acogida increíble, que es el primer paso para poder pensar en esto”.

El periodo que se imagina a cargo del club

“Espero que la vida me dé salud para proyectarme en el club en el tiempo. También espero que mi familia me siga acompañando en esto como lo ha hecho hasta ahora, pues eso es fundamental para mí. Este proceso no es sencillo, se trata de una reingeniería del club, una manera muy diferente de hacer las cosas, más profesional, especializada, sin informalidades ni improvisaciones. Yo espero conducir este cambio y renovación el tiempo que sea necesario para implementarlo y dejarlo consolidado”.

Sus escasas apariciones durante la temporada 2021

“Nunca he estado desaparecido ni yo ni nadie del club. Hemos estado trabajando de manera muy ardua desde que llegamos. Aquí siempre se ha entendido que la U es del presidente de turno y que por ese presidente debe pasar todo. Eso se acabó. Ahora la U se está profesionalizando, está dirigida por especialistas, quienes dan lo mejor de sí por el club, su gente, sus hinchas. Pero nuestro trabajo debe ser silencioso, sin aspavientos. Este es otro cambio en la forma en que se están haciendo las cosas. El trabajo que realicemos debe ser el que hable por nosotros”.

¿Renunciaba si la U descendía?

“La U jamás volverá a descender. Pero no. Jamás habría renunciado”.

¿Quiénes son los dueños de la U?

“El Fondo Tactical Sport es dueño de un 63% de Azul Azul. Y el 90% del Fondo Tactical Sport es propiedad de Sartor y el 10% de Inversiones Antumalal. En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo. Me voy a alargar un poco en esto porque quiero ser más específico, a ver si, de una vez por todas, se termina con los mitos y posverdades que algunos han instalado en el último tiempo. Se ha especulado y mentido sobre quiénes son los dueños de Atlas, que son socios de Sartor en un porcentaje menor de dicha sociedad, un 17% exactamente. Ellos son un grupo de inversión que se constituyó en mayo de 2016 y que tiene en su directorio a 5 personas: John Schaible, Trifon Houvardas, Craig Ridenhour, Thomas Hammond e Ilya Bogdanov, todos reconocidos empresarios y ejecutivos norteamericanos”.

Aumentar su participación en Tactical Sport

“El 10% en que participo ha implicado un esfuerzo personal importante para mí, pero ello me hace muy feliz. Y el fondo también está muy satisfecho con estar en este proyecto. Si se diera la oportunidad, nos encantaría seguir aumentando la participación accionaria dentro del club. Así de convencidos estamos, además, de lo que seremos capaces de hacer en el tiempo en la U”.

Su relación con Felicevich

“Lo voy a decir por enésima vez: ni él ni ningún otro representante es dueño ni forma parte de la U. (...)Hasta donde sé, a Anderson y Felipe no los representa Felicevich. Por lo menos, el club no negoció con él ni con su oficina. En el caso del primero se negoció con el representante venezolano Rafael Faría y en el caso del segundo, con la agencia Andes Sport, del representante Marco Calle. Dicho esto, ¿Qué club importante de Chile no tiene jugadores de Fernando Felicevich? Nuestra relación con él es la que tenemos con todos los representantes del mercado. Sobre el acuerdo comercial con Betano, estamos hablando de una compañía de talla mundial, que también es auspiciador principal de importantes equipos de Sudamérica y de Europa. Conversamos con distintas marcas y empresas para que fueran main sponsor del club y firmamos con la propuesta más beneficiosa para nosotros que más que duplica la que teníamos”.

La poca transparencia que acusa la casa de estudios

“El club es totalmente transparente y abierto. Lo que ocurre es que existía la costumbre de que se ventilaran todos los asuntos por la prensa a modo de filtración. Eso cambió definitivamente. Tenemos la obligación de llevar adelante un trabajo sin aspavientos ni grandilocuencias. Y, tal como hicimos un mea culpa, en algún momento, fallamos en ciertos aspectos comunicacionales, los que creo que ya hemos comenzado a corregir. Si es necesario reunirnos con el rector Vivaldi, por supuesto que lo haremos. De hecho, ya tenemos fijada una reunión con él y las máximas autoridades de la universidad. Queremos tener la mejor relación de respeto y colaboración con la casa de estudios”.

La acusación de dobles contratos de Melipilla

“Usted se refiere a la denuncia que nos hizo Melipilla. Nosotros no tenemos dobles contratos como los que tenía ese mismo club y que provocaron su castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, a la espera de lo que defina la Segunda Sala. Categóricamente, no. Además, prefiero decirlo, aunque sea obvio. Cada pago a nuestros jugadores está debidamente registrado. Nuestros balances son públicos y se encuentran registrados en ellos. Tampoco traemos dineros no declarados de terceras sociedades. Cada peso que recibe cualquier persona que tenga relaciones de cualquier índole con el club proviene de nuestras cuentas corrientes y son recibidos por la contraparte, en regla como corresponde en cualquier organización. No sé si Melipilla podría afirmar esto mismo”.