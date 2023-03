Michael Clark justifica el precio de las entradas para ver a la U: “Tenemos un técnico de lujo y un plantel que me tiene contento; esas cosas no son baratas”

Tuvieron que pasar tres años y mucho sufrimiento de por medio, para que Universidad de Chile ganara tres partidos seguidos en el Campeonato Nacional y estuviera al acecho de los punteros.

Por lo mismo, su fiel hinchada esperaba un gesto de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero para el duelo que los enfrentará ante La Calera, más aún cuando este partido marcara el regreso de los estudiantiles al estadio Santa Laura tras seis fechas de peregrinaje.

Sin embargo, quienes asistan al coloso de Independencia este jueves, a las 20:30 horas, deberán pagar 11 mil pesos por la galería y hasta 110 mil pesos por un asiento en tribuna. Eso sin contar que la visita sólo obtendrá un boleto a cambio de 22 mil pesos.

“Tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestra gente, porque hace varios partidos estamos viajando. La gente tuvo que entrar antes y estaban ahí cuando llegamos... Ojalá se puedan poner precios más accesibles para que todo el mundo pueda pagar un ticket”, se quejó públicamente el adiestrador de los académicos, Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, su reclamo fue desechado por Azul Azul y el presidente de la sociedad anónima salió al paso de las críticas. “Empatizamos con nuestros hinchas, entendemos el esfuerzo que hacen por acompañarnos. El precio no es porque sí. El club ha hecho un tremendo esfuerzo para estar donde está. Tenemos un técnico de lujo y un plantel que me tiene muy contento; esas cosas no son baratas”, explica Michael Clark.

Luego agrega que “se decidió jugar este año en Santa Laura para darle algo a nuestros hinchas, hacerles la vida más fácil, dado lo que pasamos el año pasado y eso tiene un costo importantísimo. Finalmente, el club arrastra una deuda histórica que en algún minuto hay que pagarla y todas esas cosas hacen que tengamos que cobrar las entradas que cobramos”.

Por último, el ejecutivo de la entidad universitaria señala que “queremos incentivar la venta de los abonos, puedes ver 15 partidos por el precio de 10. Esperamos jugar todo el año en Santa Laura. Entendemos el esfuerzo, pero también la realidad se impone y es lo que el club necesita cobrar”.

La U saldrá al gramado de la zona norte de la capital con la posibilidad de transformarse en el único líder del torneo, a la espera de lo que hagan los punteros (Huachipato y Universidad Católica) en sus respectivos compromisos (ante Palestino y Ñublense el viernes desde las 18 horas).