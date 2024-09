Mientras Damián Pizarro sigue esperando su debut en el Calcio: el Udinese pierde su invicto ante la Roma

El Udinese perdió su invicto en la Serie A italiana 2024-2025. El cuadro de Friuli se constituyó en una de las gratas sorpresas en el arranque de la temporada en el Calcio, sin embargo la buena racha se acabó este domingo, en la capital del país de la Bota. Visitó a la Roma, en el Estadio Olímpico, y cayó por 3-0, en uno de los duelos atractivos de la quinta fecha del campeonato. No hubo presencia chilena en el campo de juego.

Es conocida la situación médica de Alexis Sánchez. Producto de una lesión, el tocopillano no ha podido redebutar con el que fuera su primer club en Europa. Además, la nula actividad del Niño Maravilla también repercute en la selección nacional, porque se perdió los duelos de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia, y es altamente probable que tampoco pueda participar en la fecha doble de octubre, contra Brasil y Colombia, respectivamente.

El otro nacional del plantel sigue esperando por su estreno oficial con la camiseta bianconera. Damián Pizarro, quien ya dejado buenas sensaciones en las prácticas, fue nuevamente suplente y no ingresó. El delantero de 19 años fue citado por tercera ocasión en la liga transalpina (en los duelos ante el Como, el Parma y la Roma, respectivamente), y todavía no suma minutos. El ex Colo Colo, quien porta el dorsal 99, sigue aguardando por su oportunidad. No juega desde el 2 de junio, con la camiseta del Cacique, ante Copiapó, en el cierre de la primera rueda del Torneo Nacional.

La Roma tuvo un festejo en su primer partido sin Daniele De Rossi. El ídolo de la institución dejó la banca, pese a haber renovado hasta 2027. Este domingo se estrenó el croata Ivan Juric al mando del cuadro de la Loba. El inicio del juego fue favorable para los capitalinos porque abrieron la cuenta en los 19 minutos, con tanto del ucraniano Artem Dovbyk, mediante un remate cruzado.

En el arranque del segundo tiempo, se sanciona un penal para el cuadro local por falta sobre Paulo Dybala. Es el mismo jugador argentino quien cobra la pena máxima y convierte el 2-0. El 3-0 definitivo lo concretó Tommaso Baldanzi, luego de un minuto en cancha, luego de reemplazar a Lorenzo Pellegrini, el capitán de la Roma.

Pese a la derrota, el Udinese que dirige Kosta Runjaic se mantiene en la parte alta de la tabla, con 10 puntos de 15 posibles. Se viene una semana exigente para los de Friuli porque se abre la doble competencia. Este miércoles 25 jugarán por la Copa Italia ante la Salernitana, de la Serie B, donde milita Diego Valencia. Asoma una buena oportunidad para los primeros minutos de Damián Pizarro. Luego, el sábado 28, reciben nada menos que al Inter, por la liga.

En el cierre de la jornada dominical, los nerazzurri cayeron 2-1 con el Milan, en el Derby della Madonnina. Los interistas no pudieron conseguir su séptimo triunfo seguido en el clásico de la ciudad. El líder del fútbol italiano es el Torino de Guillermo Maripán, con 11 unidades.